Corpo de Lúcio Mauro é velado no Theatro Municipal do Rio

Entre lágrimas e sorrisos, o corpo do ator Lúcio Mauro está sendo velado nesta segunda-feira, 13, no Theatro Municipal do Rio. O humorista morreu na noite de sábado, 11, aos 92 anos. Após o velório aberto ao público, corpo de Lúcio Mauro será cremado à tarde em cerimônia restrita aos familiares.

Pela manhã, parentes, amigos e fãs foram ao Municipal prestar homenagens. O também ator Lúcio Mauro Filho demonstrou serenidade com a morte do pai. "Cada um tem a sua missão, e ele cumpriu a missão dele até o último minuto", disse. "Foi uma vida tão plena, tão cheia de vitórias, não só na vida pessoal, mas ele também foi amado por todo o País. Foi um pioneiro. Claro que tem um luto, uma tristeza, mas o orgulho é muito maior."

Lúcio Mauro Filho disse que falou com o pai pela última vez na quinta-feira passada, dia 9. "Eu não sabia que aquele seria nosso último encontro, mas nos últimos tempos, eu tratava como o último. Ele já estava apagadinho, abriu o olho, falou comigo, orei com ele", contou.

Muito emocionada, a atriz Heloisa Perissé lembrou do convívio com Lúcio Mauro. "É uma pessoa que eu conheço há muito tempo, há mais de 30 anos. A família dele é como se fosse a minha família. Nós nos juntávamos na Escolinha (do Professor Raimundo), Chico Anysio, Lúcio, Zezé Macedo, Brandão Filho... Eu tive a grande oportunidade de conhecer, e mais tarde com o Lúcio contracenar. Eu tinha amor, eu tenho amor por ele", declarou.

A atriz não conseguiu conter as lágrimas. "A gente vê as pessoas partindo, não tem como... Você sabe que a pessoa descansa, você deseja o melhor pra elas, óbvio, e o melhor pra elas, às vezes, é esse descansar", ponderou Heloisa. "Mas a única coisa que vai ficar realmente é esse amor, e eu desejo agora que ele esteja em paz, e eu sei que ele está. O céu está em festa recebendo esse ser humano, esse pai, esse amigo maravilhoso que ele é, e sempre será."

Para Leandro Hassun, Lúcio Mauro deixa o legado da boa comédia. "Acho que o seu Lúcio gosta de ser lembrado com alegria. Foi uma grande referência para todos nós comediantes, na minha geração, em gerações anteriores e nas que virão", disse. "O legado que ele deixa é o da boa comédia, não apelativa, minimalista. Ele foi um grande ator. Tive a oportunidade de conviver com ele, e era um cara que te fazia rir e, cinco minutos depois, já estava te fazendo chorar. Era um cara extremamente emotivo, como o Lucinho (Lúcio Mauro Filho) também é", afirmou.