Coroa Jubilar de Nossa Senhora Aparecida vai ser feita por joalheria brasileira

Atendendo a uma encomenda especial do Cardeal Arcebispo de Aparecida, Dom Raymundo Damasceno Assis, e do seu Bispo Auxiliar, na ocasião Dom Darci José Nicioli, a H.Stern foi a joalheria responsável por conceber a Coroa Jubilar para a Imagem de Nossa Senhora Aparecida, cujo encontro completará 300 anos em Outubro de 2017, com uma série de comemorações promovidas pelo Santuário Nacional. A coroação da santa acontecerá em celebrações na Basílica Nacional de Aparecida todo dia 12 de cada mês, após a missa das 9h, iniciando amanhã, (12).

Confeccionada em ouro amarelo, diamantes, safiras e esmeraldas para sutilmente representar as cores da bandeira brasileira, a coroa levou quase dois anos para ser cuidadosamente desenhada e manufaturada pelos artesãos da casa. A joia pesa cerca de 300 gramas de ouro, totalmente oriundos de doações dos devotos ao Santuário Nacional. A partir do ouro puro doado, a joalheria produziu a liga 18K empregada na manufatura da peça, que traz ainda 68 diamantes, quatro esmeraldas e quatro safiras combinadas à sua base esmaltada no mesmo tom azul marinho do tradicional manto sagrado de Nossa Senhora.

Para o design da Coroa Jubilar, a equipe de criação da H.Stern optou por manter o formato da coroa original da Padroeira, que havia sido doada pela Princesa Isabel em visita à Matriz Basílica no ano de 1888, em agradecimento por uma graça alcançada. Saiba mais sobre a Coroa Jubilar a seguir:

Simplicidade de linhas se combina à preciosidade dos detalhes

Uma composição de oito arcos com detalhes em “pérolas” de ouro forma o corpo da coroa e se une em seu orbe, encimado por uma cruz similar à existente na chave desenhada pela H.Stern para presentear o Papa Francisco em sua visita ao Rio de Janeiro, em 2013.

Oito delicadas flores estilizadas acrescentam feminilidade à parte inferior da obra. Algumas delas, com uma esmeralda quadrada no miolo e seis pétalas formadas por diamantes redondos, foram inspiradas nos adornos dos cabelos da própria Imagem de Nossa Senhora. Outras apresentam uma estilização do jasmim, flor do amor e da felicidade celestial, com safiras centrais e detalhes nas pétalas também com brilhantes.

Na base que sustenta todos os elementos da coroa, a pintura em esmalte azul marinho e curvas desenhadas com fios de ouro e detalhes de brilhantes simbolizam a espuma do Rio Paraíba onde a veneranda Imagem foi encontrada. Em seu interior, encontra-se uma preciosa cápsula especialmente projetada para guardar as pequenas porções de terra trazidas de cada estado brasileiro por onde a Imagem da Padroeira do País tem passado desde 2014.



A H.Stern desenvolveu também uma delicada barrete de ouro amarelo 18k para o fechamento do manto sagrado de Nossa Senhora Aparecida. Com aproximadamente 16 centímetros de comprimento, a joia traz safiras, diamantes e esmeraldas adornando o desenho que acompanha as formas da Coroa Jubilar.

