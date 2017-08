Coreia do Sul instala estátuas de 'mulheres conforto' em ônibus

Quem entrar em um ônibus em Seul, capital sul-coreana, pode se assustar com a presença de estátuas femininas sentadas nos bancos do transporte público. As peças foram instaladas para lembrar as mulheres do país feitas de escravas sexuais por soldados japoneses durante a Segunda Guerra Mundial.

As estátuas foram colocadas em cinco veículos nesta segunda-feira, 14, para comemorar o Dia Internacional dedicado às 'mulheres conforto', como as vítimas ficaram popularmente conhecidas.

Segundo ativistas sul-coreanas, mais de 200 mil mulheres foram escravizadas sexualmente no período. A prática também aconteceu em países como China, Taiwan e Filipinas.

Em 2015, o Japão emitiu uma desculpa formal e fez um acordo para pagar US$ 8,3 milhões (aproximadamente R$ 30 milhões) em indenizações às vítimas e suas famílias.

Esta não é a primeira vez que estátuas neste estilo são instaladas no país. No ano passado, uma 'mulher conforto' de 1,5 m de altura foi instalada por ativistas em frente à embaixada japonesa da cidade sul-coreana de Busan.

Veja Também

Comentários