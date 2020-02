Cordão Valu se despede do Carnaval com Valusinho e show

Juci Ibanez..., e o Grupo Sampri..., são também garantia de qualidade no espetáculo - Foto: Divulgação/Assessoria

No embalo do sucesso que foi a sua primeira festa oficial no Carnaval de 2020, no sábado (22) quando levou 35 mil foliões à Esplanada Ferroviária, o Cordão Valu, volta àquele espaço nessa terça-feira (25) no encerramento da Folia de Momo. Como já é sabido, não há desfile no segundo evento do Cordão, mas sim um show musical à noite, e uma matinê para as crianças que formam o Valusinho, a partir das 14 horas. A entrada é gratuita.

Até às 18 horas, os pequenos irão brincar, e a animação será a cargo da Charanga de Marchinhas. A coordenação do Valu, desde a criação do grupo, em 2006, estimula a participação das crianças em seu Carnaval.

“O carnaval do Cordão é para toda a família, pais filhos, avós, tios, todo mundo. E nós fazemos questão da presença das crianças, pois elas poderão ser os nossos foliões lá no futuro e, com isso, perpetuar a nossa folia”, explica Silvana Valu, líder do Cordão, para quem, os pequenos dão graça ao Valu, vestidos com fantasias. “Por isso mesmo, é que reservamos parte do nosso evento na terça-feira de Carnaval, para a matinê do Valusinho”, acrescenta Silvana.

Só mulheres

Após a matinê da criançada, a partir das 19 horas começa o show de despedida do Cordão, do reinado de Momo de 2020. E, dentro da homenagem que o Valu está prestando às mulheres neste Carnaval, só cantoras vão se apresentar no derradeiro espetáculo, nessa terça. Trata-se de Juci Ibanez (que também cantou na festa de sábado); as meninas do Sampri; e Negabi. Elas serão acompanhadas pela Banda do Cordão Valu. Também na Charanga de Machinhas, a mulher é reverenciada. A voz do grupo, aquela que interpreta as inesquecíveis marchinhas de Carnaval, é feminina: Julia Mendes.

Negabi, a novidade

Dentre as cantoras escaladas para o segundo dia de festa do Cordão Valu, a novidade será Gabrielle Rodrigues de Oliveira, ou melhor, Negabi. De cantora Gospel, em Goiás, sua origem, muita coisa mudou na carreira dela, depois que desembarcou em Campo Grande. Negabi, dona de uma voz suave, é interprete de samba tradicional. Seu repertório reúne clássicos de artistas renomados da MPB, como Clara Nunes, Alcione, Beth Carvalho, e Martinho da Vila, entre outros.

Já o Sampri, de acordo com a linha tradicional do Cordão, vai apresentar samba, samba de roda da Bahia, e de nomes femininos ligados ao ritmo, como Clara Nunes, Dona Ivone Lara, Beth Carvalho, e Elis Regina. “Nossa aposta, nesse último dia do Carnaval do Cordão Valu, é de interagir com o público, com muita alegria”, adiantou Renatinha, líder do grupo, sobre como será a apresentação do Sampri.

Esquemas se repetem

Toda a infraestrutura oferecida aos foliões, no evento de sábado, na Esplanada, se repetirá ali, nessa terça de Carnaval. Ou seja, os esquemas de segurança (Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros, e segurança privada); e de serviços de atendimento ao público (postos, da Cruz Vermelha, do Conselho Tutelar, e da Secretaria Municipal de Saúde); banheiros químicos; e recipientes para depositar lixo (containers e lixeiras).

Também os apelos aos foliões são os mesmos dos de sábado. Colaborar para a preservação do patrimônio histórico (a Esplanada), não urinando no chão nem nas paredes; também não será permitida a entrada com recipientes de vidro; somente latinhas e garrafas pet. E respeitar as mulheres, não, é não!