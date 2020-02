Cordão da Valu se prepara para lançar a folia campo-grandense

A coordenação do grupo esclarece, que nos dois dias de festa, não será permitido aos foliões, entrarem no recinto do Cordão, com garrafas de vidro - Fotos: Izaqueu Borges/Arquivo

Como de costume, a festa mais popular do país está chegando e vários municípios do MS se preparam para organizar a folia carnavalesca. Em Campo Grande coordenação do Cordão Valu, o maior e o mais tradicional grupo carnavalesco de rua de Campo Grande, já começa a voltar as suas atenções para as duas apresentações oficiais do Cordão, no Carnaval, nos dias 22, sábado, e 25, terça-feira, da Folia de Momo, na Esplanada Ferroviária.

No sábado de Carnaval, a data do cortejo do Cordão começa às 14 horas. Já o desfile, terá início duas horas depois, às 16 horas. A Charanga de Marchinhas do Cordão Valu, na formação ampliada, como no ano passado, com cerca de dez músicos, será a responsável por puxar o cortejo, tocando as clássicas marchinhas de carnaval, em cima do caminhão de som. O cortejo deverá durar cerca de 1 hora e meia.

No retorno do desfile à Esplanada Ferroviária, a Charanga subirá no palco, que será instalado no local, e seguirá animando o público, que já deverá ser bastante expressivo, nesse momento, antecedendo as apresentações especiais dos artistas escalados pelo Valu para o show, que encerrará a noite.

Na terça-feira da Folia, não há desfile, só apresentações musicais. A festa, nessa data, tem início às 14h, também na Esplanada, com a matinê para a criançada do Valuzinho, ao som de marchinhas, a cargo da Charanga. A matinê irá até às 18h. Na sequência, acontece o show de encerramento do Carnaval do Cordão Valu, só com interpretes e musicistas mulheres. É que, no Carnaval 2020, o Cordão irá homenagear o universo feminino.

A coordenação do grupo esclarece, que nos dois dias de festa, não será permitido aos foliões, entrarem no recinto do Cordão, com garrafas de vidro. Somente latinhas ou recipientes de plástico, como garrafas pet, por exemplo, para evitar acidentes.