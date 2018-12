Coral do Educandário Getúlio Vargas e da Igreja Presbiteriana estão na programação da Cidade do Natal desta quarta-feira

coral _ 1

Aquela canção leve que toca a alma e nos leva a entrar no espírito natalino. São elas que estão na programação desta quarta-feira, dia 12, da Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena. As atrações começam a partir das 17 horas e seguem até às 23 horas. O espaço é aberto ao público e tem entrada gratuita.

Quem for na noite de hoje visitar a Cidade do Natal vai poder se deslumbrar com a apresentação do coral Louvor e Mensagem da Igreja Presbiteriana do bairro Amambaí. Formando por 40 pessoas, entre homens e mulheres, o grupo leva mensagens para plateias há 50 anos. Hoje, especificamente, o coral entoará quatro canções, sendo uma natalina e as demais sobre o amor de Deus.

Outra atração que promete emocionar os visitantes da Cidade do Natal é o coral do Educandário Getúlio Vargas, composto por 46 crianças de sete a 15 anos. A entidade assiste crianças e adolescente por meio de atividades que contribuem com a prevenção, proteção e promoção do ser, além de oferecer educação, cultura, saúde, recreação, iniciação e capacitação para os acolhidos.

Além da canção dos corais, está prevista na programação de hoje apresentação dos alunos da Rede Municipal de Ensino.

Quinta-feira

Para esta quinta-feira ( 13) a programação muda de gênero musical. As atrações vão ficar por conta do ritmo sertanejo da dupla Rapha e Léo e do Grupo Uirapuru.