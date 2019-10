Conheça Copenhague passagens promocionais

A melhor época para visitar Copenhague é no verão de lá, porque nas outras estações do ano a temperatura é bem baixa no geral - Foto: Reprodução

Copenhague é conhecida como a capital do “país dos vikings” e a porta de entrada para os países nórdicos. Que tal se aventurar e comprar passagens aéreas para esse destino?

O melhor de tudo é saber que você tem como conseguir passagens promocionais e é para falar sobre isso que estamos aqui. Continue acompanhando esse conteúdo para saber mais sobre esse destino e aprender a como garantir passagens baratas!

O que fazer em Copenhague?

Famosa por todo seu charme e algumas peculiaridades como ser a cidade das bicicletas - já que esse é um dos meios de transporte mais utilizados no local -, Copenhague tem:

Canais que cortam a cidade;

Casas antigas;

Estátua da Pequena Sereia;

Fortaleza bem conservada na cidade de Kastellet;

Igreja de Mármore;

Igreja de Saint Albans;

Museu das Cervejas (Fábrica da Calsberg);

Museu da Libertação - ocupação militar dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial;

Museu Nacional de Copenhague - maior museu do país em história e cultura;

Porto com bares e restaurantes;

Rundetarn - torre de observação mais antiga da cidade;

Uma atmosfera fantasiosa com castelos e palácios;

Um dos parques de diversão mais antigos do mundo.

Quando visitar Copenhague?

Para nós que somos de um país tropical, a melhor época para visitar Copenhague é no verão de lá, porque nas outras estações do ano a temperatura é bem baixa no geral - principalmente o inverno que é bem rigoroso.

Sendo assim, para aproveitar alguns dias e conhecer toda cidade, você precisa procurar por passagens aéreas baratas entre os meses de junho e setembro, sabendo que consegue conhecer toda a cidade entre 4 ou 5 dias - dependendo de quanto tempo permanecer em cada ponto turístico ou atração.

Como conseguir passagens promocionais para Copenhague?

Não se engane pensando que vai demorar meses ou até anos até encontrar uma boa promoção de passagem aérea para a Dinamarca.

Se você já faz parte de um programa de milhas passagem, é a chance de usar suas milhas para conhecer esse lugar tão fantástico! Mas, se não é o caso, não se preocupe.

Já ouviu falar sobre as empresas decolar passagens aéreas ou max milhas? E se descobrisse que é possível achar outras empresas com sistemas ainda mais em conta? Pois acredite! É possível e já é uma realidade.

Nossa dica para comprar passagem aérea e ainda encontrar passagem barata sem ficar procurando por passagens madrugada, comece a procurar por empresas que compram passagens com milhas sem usar as milhas de terceiros e depois repassam essas passagens pelo melhor preço de passagem de avião!

Ou seja, já se foi o tempo em que acreditávamos em passagens aéreas em promoção relâmpago para garantir passagens imperdiveis para a Dinamarca!