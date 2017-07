Convidada do programa 'Jogo dos Pontinhos', Maisa rebate Silvio Santos

No último domingo, 23, Maisa Silva participou novamente do Jogo dos Pontinhos, quadro do Programa Silvio Santos, e não ficou quieta perante alguns comentários do apresentador.

Silvio Santos estava comentando as fotos de biquíni de Flor e Lívia Andrade no Instagram delas, quando resolveu comentar sobre o corpo de Maisa. "Sei que você ainda é muito jovem, mas, mesmo que você tenha um milagre da máquina fotográfica, você nunca vai ter uma fotografia igual a essa", disse Silvio, comparando com as imagens que tinha em mãos.

Então Maisa rebateu: "Quem sabe? Pode ser até melhor que essas, né?". E Silvio justificou: "Você é muito 'mignon', a mulher pequeninha não tem isso aqui, maravilhoso...", ao que a jovem atriz respondeu: "Os melhores perfumes vêm nos melhores frascos". O apresentador insistiu na questão, perguntando: "Quando você vai ter um corpão desses?", e Maisa disse que quando completasse 18 anos poderia ter.

E continuou: "Mas, para você ver, nunca! Porque eu prefiro ter um corpão guardado para mim a mostrar para você, com essa idade, ficar vendo. Porque se eu for para a praia e estiver de biquíni, e tirar uma foto com a minha família e quiser postar, não vou ter problema. O problema é pessoas de idade ficarem observando e fazendo comentários inadequados", completou Maisa.

Depois, o apresentador ainda questionou se Maisa já havia beijado alguém. "Você falou outro dia que era BV, boca virgem", ele disse, e a atriz respondeu que não iria falar sobre a vida pessoal dela para Silvio "ficar comentando".

