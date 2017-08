Contrato impede Kendall Jenner de desfilar para a Victoria's Secret

Assim como as modelos Isabeli Fontana e Izabel Goulart, Kendall Jenner não está confirmada no elenco do desfile de 2017 da Victoria's Secret, que irá ocorrem em Xangai. A irmã mais nova de Kim Kardashian participou das últimas duas edições do evento ao lado de sua amiga Gigi Hadid, que foi confirmada na apresentação.

De acordo com o portal norte-americano TMZ, uma fonte confirmou que Kendall não irá participar do show por causa de seu contrato multimilionário com a marca de lingerie La Perla, concorrente da Victoria's Secret.

A top é a estrela da campanha de outono 2017 da grife italiana, clicada pela dupla de fotógrafos Mert Alas e Marcus Piggott e também usou look da marca no último baile do MET.

