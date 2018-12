Contra todas as crenças brasileiros escolhem usar preto no Réveillon

A superstição pode ser observada no número de pessoas que adotam o branco, tonalidade que, segundo supersticiosos, representa paz - Divulgação

A superstição pode ser observada no número de pessoas que adotam o branco, tonalidade que, segundo supersticiosos, representa paz. Na contramão deles, há quem não se identifique com o branco e acaba optando por outras cores.

Segundo a esotérica Solange Martins, há todo um significado por trás das cores. O laranja promete auto estima elevada, cogita-se que amarelo atrai dinheiro, o azul é para quem busca energia positiva. Acredita-se que o verde traz concretização, o rosa amor e o branco é pra atrair paz.

Indo contra todo esse misticismo, há pessoas que fazem o uso da cor preta. Para muitos a cor pode representar luto ou negatividade, já para outros um recomeço. Um exemplo disso é Mirian Soares,de 32 anos. Segundo a profissional em serviços gerais, seu ano de 2017 foi marcado por alguns problemas pessoais como um aborto e fim de relacionamento. “Foi um ano de altos e baixos. Resolvi passar o ano novo de preto por estar insatisfeita com a vida, mas em 2018 superei todos os meus obstáculos e dei a volta por cima. Por esse motivo vou passar o réveillon de preto novamente com esperança de dias melhores”, diz.



Mirian Soares no Réveillon de 2016

Ao contrário de Mirian, Karolyne Sobreira de 32 anos, não tem boas lembranças por usar a cor preta no último dia do ano. “Nunca havia passado a virada de ano vestida de preto, mas nesse ano quis usar. No mesmo ano, perdi a minha mãe. Ela dizia que não prestava passar o réveillon de preto”, desabafa a técnica de enfermagem.

Karolyne Sobreira na virada de 2016 com sua mâe

De acordo com Solange Martins, cada cor desperta um sentimento ou uma sensação diferente nas pessoas e respeitar a decisão de escolha de qual cor de roupa usar é crucial: “Não se importe com quem julga sua escolha pouco comum ou diferente. O que realmente importa é o que te faz bem e existe dentro do seu coração. Lembre-se que nunca seremos bons o suficiente para todo mundo. Se vai ou não usar preto no réveillon é uma decisão que cabe somente a você”, explica.

O universitário Gabriel Espíndola, que também já usou roupas pretas em festas de fim ano, acredita que isso não influencia em algo de negativo em sua vida. “Acredito que é você que faz a sua sorte, mas como ser humano precisamos acreditar em algo, então talvez seja por isso que muitas pessoas são adeptas ao branco, pois, acreditam que aquela cor lhe trará algo de bom no decorrer do próximo ano”, diz.