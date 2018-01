Contra robôs, globo faz mudanças no esquema de votação do 'BBB'

Agora será necessário fazer um cadastro para participar das votações para ajudar seus participantes favoritos no paredão do Big Brother Brasil.

A novidade foi anunciada pela emissora nesta segunda-feira, 8. Será preciso fornecer seu e-mail, data de nascimento e nome e criar uma senha que contenha entre 8 e 15 dígitos para votar no site do programa. Também é possível criar uma conta vinculada à sua conta no Google ou no Facebook.

Nos últimos anos, houveram reclamações de que existiriam muitos perfis falsos e outros mecanismos utilizados para computar um grande número de votos nos paredões, e a medida surge como resposta a isso.