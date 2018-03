Conheça Nikolai, o príncipe da Dinamarca que virou modelo

Nikolai é filho do príncipe Joaquim e da condessa Alexandra de Frederiksborg, sendo o sétimo na linha sucessória do trono, que hoje é ocupado por sua avó, a Rainha Margrethe II - Foto: E+ Estadão

Além da sobrinha de Lady Di, outro monarca está fazendo sucesso nas passarelas. O Príncipe Nikolai da Dinamarca, de 18 anos, é a nova promessa do mundo da moda.

Recentemente, ele assinou contrato com a agência dinamarquesa Scoop Models, e, logo após, fez sua estreia no último desfile da Burberry, em Londres, tendo desfilado dois looks, um com casaco azul marinho sobre camisa dourada e outro com casaco de flanela e um kilt sobre calça social.

Nikolai é filho do príncipe Joaquim e da condessa Alexandra de Frederiksborg, sendo o sétimo na linha sucessória do trono, que hoje é ocupado por sua avó, a Rainha Margrethe II.