Conheça Cinder, a gata obesa que virou meme por ser obrigada a fazer exercício

Nos últimos dias, está se tornando cada vez mais comum se deparar nas redes sociais com uma gata obesa que ao ser colocada em uma esteira tenta "evitar a fadiga", como diria o personagem Jaiminho do seriado Chaves. A felina, que se acomoda no canto do aparelho de ginástica e move apenas uma pata, se tornou personagem de memes sobre desanimo e preguiça para fazer exercícios físicos. Mas você sabe como essas imagens foram para na internet?

O vídeo original foi compartilhado pelo hospital veterinário Northshore, em 19 de outubro, e a gatinha em questão é Cinder-Block, que tem artrite em várias articulações e está com 4,5 quilos a mais do que deveria pesar. Portanto, a gatinha não é preguiçosa; na verdade, ela tem limitações por causa de sua condição de saúde.

A instituição, localizada em Bellingham, em Washington, nos Estados Unidos, compartilha em seu Facebook os exercícios físicos que a gata está fazendo para emagrecer e se tornar mais saudável.

"Ela não está no clima do exercício", escreveu o hospital na legenda do vídeo que deu início ao meme. O hospital esclareceu que Cinder está sendo estimulada a se exercitar em uma esteira subaquática. "A água fornece um ambiente de sustentação de peso reduzido que aumenta o uso funcional dos membros sem carga acentuada e desconforto nas articulações. Ela ainda está se acostumando a esta esteira e o nível da água é mais baixo do que gostaríamos, para que ela possa se acostumar com o processo."

O estabelecimento veterinário aproveitou a popularidade de Cinder na internet para criar uma campanha de arrecadação de fundos para custear o tratamento de animais de clientes que não podem pagar pelo serviço. Além disso, vem conscientizado os tutores sobre alimentação de pets com sobrepeso. "É importante alimentar um animal de estimação com excesso de peso com uma receita de perda de peso prescrita, pois ela é equilibrada nutricionalmente para evitar deficiências nutricionais essenciais que podem ocorrer em um programa de perda de peso."