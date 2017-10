Congresso prorroga por mais 60 dias MP que trata do prazo de vigência do Recine

O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), prorrogou por 60 dias a vigência da Medida Provisória 796, que estende até 31 de dezembro deste ano o prazo de vigência do Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica (Recine).

Criado em 2012, o programa prevê isenções fiscais nas aquisições e importações de bens e materiais para construir e modernizar salas de cinema no País.

A MP, em tramitação no Congresso, venceria em 22 de outubro. O ato do presidente do Congresso com a prorrogação da vigência da MP está publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, 17.