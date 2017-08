Congresso Nacional de Arte Educadores será realizado em Campo Grande

Campo Grande (MS) – O XXVII Congresso Nacional da Federação de Arte Educadores do Brasil (Confaeb) será realizado em Campo Grande com organização da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC), Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). As inscrições para submissão de trabalhos estão abertas e vão até 28 de agosto.

A temática do Congresso, que em seu título “Enquanto esse velho trem atravessa…“ traz um trecho da música “Trem do Pantanal”, composição de Paulo Simões e Geraldo Roca, conhecida pela interpretação de Almir Sater, estimula e propõe o diálogo reflexivo por outros caminhos na experimentação e na formação docente e m Arte, considerando as distintas práticas e processos de ensino e aprendizagem.

Os objetivos são promover a difusão e o fortalecimento do conhecimento no campo do ensino de arte (artes visuais, música, teatro e dança) entre professores, artistas e pesquisadores; propiciar o diálogo sobre as políticas educacionais, propiciar reflexões sobre o conhecimento do ensino de arte no Brasil e na América Latina; debater a formação docente em arte em Artes Visuais, Dança, Música e Teatro; pensar o ensino de arte em espaços formais, informais e não formais e contribuir para a fomentação da expansão de mediação e experimentação artística na contemporaneidade.

Durante o Congresso, que acontece de 14 a 18 de novembro, serão realizadas conferências, mesas-redondas, apresentações de trabalhos, oficinas, mostras e exposições, fórum de representantes estaduais da Federação de Arte Educadores do Brasil (Faeb) e assembleia geral. O público alvo são professores do ensino superior, professores da educação básica, estudantes de pós-graduação, estudantes de graduação e profissionais atuantes no campo das artes, brasileiros ou estrangeiros.

Com este evento serão realizados também o V Congresso Internacional dos Arte Educadores e o II Seminário de Cultura e Educação de Mato Grosso do Sul. A realização é da Faeb, e a organização, além da SECC, FCMS e UFMS (por meio dos cursos de Artes Visuais – Licenciatura e Bacharelado, Música), é da Associação Sul-Mato-Grossense de Arte-Educadores (Asmae), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems – Curso de Artes Cênicas – Licenciatura), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD – Curso de Artes Cênicas – Licenciatura e Bacharelado) e Secretaria Municipal de Educação.

Mais informações e inscrições pelo site ou pelo e-mail da Comissão Organizadora: confaeb2017@gmail.com .

Karina Lima – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

