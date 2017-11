Congresso de dança debate temas como assédio, gênero e sexualidade

Mais que diversão, a dança promove perfeita sintonia entre corpo e mente, estimulando atividade física e interatividade social. - Divulgação

Mais que diversão, a dança promove perfeita sintonia entre corpo e mente, estimulando atividade física e interatividade social. Com o objetivo de apresentar os benefícios da prática, acontece nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, em Campo Grande, o 2º Congresso Complô da Dança, com rodas de conversa, exposição fotográfica, oficinas de dança, mostra coreográfica, espetáculos e bailes voltados ao universo encantador da dança de salão.

De acordo com o produtor cultural e professor de dança de salão, Marcos Nathaniel, o evento tem o objetivo de trabalhar a prática como fator de desenvolvimento social, estimulando ainda discussões de amplo interesse.

“Queremos apresentar os benefícios da atividade, o quanto ela colabora para a interatividade, conhecer novas pessoas, fazer amizades, além de ser um ótimo exercício físico e mental”, destaca Nathaniel.

O produtor destaca ainda que o Complô da Dança é democrático e independente da idade ou experiência, todos podem participar.

“O congresso é voltado a todos que tenham interesse em conhecer mais sobre a dança de salão. A modalidade é relativamente nova na nossa cidade e o evento é preparado para todos, mesmo aquelas pessoas que nunca tiveram qualquer familiaridade com a dança”, avalia o professor.

Para as oficinas, além dos professores de Mato Grosso do Sul, integram o elenco, profissionais do Ceará, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Buenos Aires (Argentina).

Assédio na dança – Tema polêmico, que veio à tona recentemente após denúncia de casos de assédio sexual envolvendo um professor de dança e alunas, o assunto será tratado abertamente. O intuito é esclarecer dúvidas sobre o tema, em um bate-papo com a professora Cissa Nogueira (DF) que junto a representante da Defensoria Pública da Mulher, conduzem a roda de conversa.

Gênero e sexualidade na dança também será abordado em conversa com o pesquisador da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) Marcelo Rosa.

O evento acontece na Casa de Ensaio, localizada na rua Visconde de Taunay, 203 (esquina com a Av. Afonso Pena) e os ingressos para os três dias de programação custam R$ 200. No domingo, o baile de encerramento será aberto a todo o público com entrada gratuita.

Os ingressos podem ser adquiridos na Harmonia – Escola de Dança de Salão, localizada na rua Bahia, 963; Dance Flow, na rua América, 500 ou na Estação da Dança, na rua Marechal Rondon, 474.