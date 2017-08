Congresso de Arte Educadores recebe inscrições para proposição de oficinas

Campo Grande (MS) – O XXVII Congresso Nacional da Federação de Arte Educadores do Brasil (Confaeb), que será realizado em Campo Grande em novembro, recebe inscrições de proponentes que queiram realizar oficinas durante o evento. As oficinas podem ser de caráter teórico ou prático, sendo necessário que a proposta tenha vínculo com a atuação artística principal do proponente.

A oficina deve estar também dentro das propostas do congresso: “diálogo reflexivo por outros caminhos na experimentação e na formação docente em Arte, considerando as distintas práticas e processos de ensino e aprendizagem, instrumentos pelos quais se potencializam os campos formal, informal e não formal de atuação, desde suas origens até a interlocução com experiências distintas daquelas em que cada qual se encontra situado, por meio da interculturalidade, em Artes Visuais, Música, Teatro, Dança”.

Poderão participar, com proposição de oficinas, de caráter teórico e/ou prático: docentes do ensino superior; docentes da educação básica; estudantes de pós-graduação, profissionais atuantes no campo das artes, regularmente inscritos no congresso.

As oficinas selecionadas receberão apoio financeiro individual no valor de R$ 830,00, disponibilizado mediante contrato, entre o ministrante selecionado (ou grupo) e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Serão contempladas pelo edital três oficinas, de caráter teórico e/ou prático, por linguagem (Artes Visuais, Música, Teatro, Dança).

As propostas inscritas serão avaliadas por comissão composta pelos coordenadores dos eixos (Fundamentos, Poéticas, Ensino) que compõem os trabalhos do XXVII Confaeb integrantes da Comissão Científica, em cada linguagem.

Para garantir a qualidade do material submetido para análise, a proposta deve ser escrita utilizando a formatação do Modelo de Submissão de Trabalhos.

A submissão das propostas de oficinas, de caráter teórico e/ou prático, e envio dos comprovantes de inscrição e filiação será realizada – sem identificação – diretamente no sistema. As propostas podem ser enviadas até 18 de setembro de 2017.

O resultado da seleção das oficinas, de caráter teórico e/ou prático, será disponibilizado, no dia 2 de outubro de 2017, no site do evento.

Karina Lima – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

