Confira sugestões do que fazer este fim de semana em Campo Grande

A abertura da Cidade do Natal é uma das atrações desse final de semana - Divulgação

O final de semana está aí e com ele chega a vontade de querer sair com os amigos ou com a família pela capital. Seja qual for a sua ideia de programação, a agenda cultural dessa semana traz dicas imperdíveis para você que pretende aproveitar esse final de semana da melhor forma. Escolha a que mais tem a ver com você:

SEXTA-FEIRA:

Programa: Matilha – O espetáculo traz técnicas de House e Break Dance para encantar quem gosta do mundo da dança.

Onde: SESC Cultura – Av. Afonso Pena, 2270

Que horas: A partir das 19h

Programa: Show de Gustavo Vargas – O cantor fará uma apresentação musical, mesclando vários estilos musicais, com musicas conhecidas nacionalmente e internacionalmente.

Onde: SESC Morada dos Baís – Av. Noroeste, 5140

Que horas: A partir das 20h

Programa: Sexta Temática – Nesta sexta-feira, a culinária mineira chegará no Sesc Restaurante, incluindo o prato frango crocante e pernil agridoce.

Onde: SESC Restaurante Horto – Rua Joel Dibo, 32

Que horas: A partir das 10h30

Programa: XIII Torneio de Judô Adulto e Infantil – E para quem gosta de esportes, o judô tem vez no Shopping Bosque dos Ipês. Uma competição para crianças e adultos, vale a pena conferir.

Onde: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Consul Assaf Trad, 4796

Que horas: A partir das 14h

Para as crianças:

Programa: The Voice Kids Pocket Show – Os astros mirins Mariah Yohana e Matheus Loubet soltam as suas vozes poderosas em show no Shopping Norte Sul.

Onde: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Ernesto Geisel, 2300

Que horas: A partir das 17h

Programa: Grupo Ballace Arte e Dança – O grupo infantil de dança, fazem uma apresentação digna de gente grande.

Onde: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Ernesto Geisel, 2300

Que horas: A partir das 17h

Programa: Coral Infantojuvenil da UFMS – O coral infantil que faz diversas apresentações por toda a capital, chega no Norte Sul para uma apresentação impecável.

Onde: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Ernesto Geisel, 2300

Que horas: A partir das 17h

SABADO:

Programa: Espetáculo “Navegantes” – O espetáculo é uma apresentação de bonecos que faz um passeio rios e mares, mostrando todas as belezas e os problemas debaixo das águas. Um espetáculo de conscientização para toda a família.

Onde: SESC Cultura – Av. Afonso Pena, 2270

Que horas: A partir das 16h

Programa: Abertura da Cidade do Natal – Como tradição em Campo Grande, a Cidade do Natal estará a disposição de toda família a partir de sábado com muitas novidades, espaço gastronômico, shows e muito mais. Para a abertura, a personagem Luna do desenho “O Show da Luna” será a atração principal.

Onde: Afonso Pena, S/N

Que horas: A partir das 19h

Programa: História de Campo Grande – O SESC Cultura, irá proporcionar um passeio ao passado da capital morena com a condução do arquiteto João Santos. Todo o percurso será feito a pé, com a saída do SESC Cultura.

Onde: SESC Cultura – Av. Afonso Pena, 2270

Que horas: A partir das 16h

Programa: Sábado da Feijoada - Neste sábado, é a vez da feijoada no SESC Restaurante, incluindo prato frango á indiana.

Onde: SESC Restaurante Horto – Rua Joel Dibo, 32

Que horas: A partir das 10h30

Programa: Show musical Forró PVC – O grupo musical de forró irão agitar o sábado com diferentes referencias musicais.

Onde: SESC Morada dos Baís – Av. Noroeste, 5140

Que horas: A partir das 20h

Programa: Apresentação “Rede Hip-Hop: A Arte no Entorno” – O projeto encerrará suas atividades com apresentações gratuitas dos alunos das oficinas de dança. Quem gosta da arte de rua, vale a pena conferir as apresentações que serão feitas por crianças e adultos.

Onde: Praça do Rádio – Av. Afonso Pena, S/N

Que horas: A partir das 19h

Programa: Pratica de Esporte Beneficente – Praticar exercícios físicos é essencial para uma vida saudável, pensando nisso foi organizado o evento que tem o intuito de além de melhorar a qualidade de vida, fugir da rotina.

Onde: Parque das Nações Indigenas – Av. Afonso Pena, S/N

Que horas: A partir das 8h

Programa: 2º Desfile de Moda Inclusivo de MS – Jovens estilistas lançam coleção Cidade Morena, com roupas adaptadas a portadores de necessidades especiais.

Onde: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Ernesto Geisel, 2300

Que horas: A partir das 18h

Programa: Orla Food Park – E quem quiser levar a família para comer fora, a Orla Food Park é uma ótima opção com várias idéias gastronômicas.

Onde: Av. Noroeste, 1232

Que horas: A partir das 18h

Programa: 3º Concerto Mediativo – Um programa mais relaxante para quem quer entrar em um estado de consciência meditativa, recebendo visualizações em forma de cores, símbolos, memórias ou sonhos.

Onde: SuryAmar Espaço Integral – Enoch Vieira de Almeida, 149

Que horas: A partir das 17h

DOMINGO

Programa: Convergências das Artes – O projeto desenvolve vários programas, o de domingo inclui: Desfile de roupas, stand-up comedy e lançamento do projeto musical Autoral Monarc.

Onde: Escola de Dança Harmonia – Rua Bahia, 963

Que horas: A partir das 17h

Programa: Feira da Praça Bolivia – Música, teatro, feira, artesanato e muito mais para quem aprecia o nosso Mato Grosso do Sul.

Onde: Praça Bolivia – Rua das Garças com a Barão da Torre, S/N

Que horas: A partir das 9h

Programa: 11ª Churrasco Dançante Beneficente – O churrasco tem como objetivo de arrecadar fundos para a Associação Juliano Varella.

Onde: Associação Nipo Brasileira – BR 262, KM 2

Que horas: A partir das 11h30

E para a criançada,

Programa: Vitinho Park - Um dos maiores parques de diversões intinerantes do Brasil, chegou no Shopping Bosque dos Ipes.

Onde: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Consul Assaf Trad, 4796

Que horas: A partir das 14h

Programa: Teatro “O Natal de Chapeuzinho Vermelho” - O espetáculo teatral mostra com muita sutileza os detalhes do Natal de Chapeuzinho Vermelho.

Onde: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Consul Assaf Trad, 4796

Que horas: A partir das 15h30

CINEMA

Confira as estréias e indicações de filmes em cartaz nos cinemas da capital para este final de semana:

“A Mata Negra” – (estréia)

Sinopse: Numa floresta do interior do Brasil, uma garota vê sua vida – e a de todos ao seu redor – mudar terrivelmente quando encontra o Livro Perdido de Cipriano, cuja Magia Sombria, além de outorgar poder e riqueza a quem o possui, é capaz de libertar uma terrível maldição sobre a terra.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=m798QAphoKM

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande)

“O Chamado do Mal” – (estréia)

Sinopse: Um professor universitário e sua esposa, que estão prestes a ter um bebê, serão os responsáveis por um ato com consequências horrendas: eles liberam, involuntariamente, uma entidade maligna com pretensões perigosas. A sinopse oficial ainda não foi divulgada.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=YzkR6SH3QVg

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

“A Vida em Si” – (estréia)

Sinopse: O relacionamento amoroso vivido por um casal (Oscar Isaac e Olivia Wilde), é contado através de diferentes décadas e continentes, desde as ruas de Nova York até Espanha e como diferentes pessoas acabam se conectando a ela através de um evento marcante.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=3FOIRVb9juA

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)