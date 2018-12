Confira quem são os artistas convidados para a Comic Con 2018

Para entreter os participantes da Comic Con 2018, o evento preparou diversos painéis com mais de 540 artistas. Produtoras como Netflix, Marvel e HBO terão suas próprias atrações durante os quatro dias de CCXP. O público que comparecer ao São Paulo Expo entre os dias 6 e 9 de dezembro poderá ver apresentações e bate-papos com intérpretes de personagens queridinhos do Brasil, como Maisie Williams, a Arya Stark de Game of Thrones, e Sophie Turner, que além de ser companheira de Maisie na saga, também faz a Jean Grey, em X-Men: Fênix Negra.

A atriz britânica participará de um painel ao lado do ator John Bradley, intérprete de Samwell Tarly, e dos produtores David Benioff e D.B. Weiss, para falar sobre as filmagens da série da HBO Game of Thrones.

No papel de Arya Stark, Maisie chegou a ser indicada ao Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática em 2016. A conversa com os participantes da série será realizada na quinta-feira, 6, a partir das 18h30.

Sophie Turner, a Jean Grey, de X-Men: Fênix Negra

Apesar de também ser parte do elenco de Game of Thrones como Sansa Stark, a atriz participará da Comic Con 2018 no painel da Fox do filme X-Men: Fênix Negra. Sophie estará ao lado da atriz Jessica Chastain e do produtor Simon Kinberg. O painel acontecerá na sexta-feira, 7, a partir das 16h.

Caleb McLaughlin, Noah Schnapp e Sadie Sink, atores de Stranger Things

A Netflix também irá apresentar um painel de uma de suas séries de maior sucesso, a ficção científica Stranger Things. Os intérpretes de Lucas Sinclair, Will Byers e Maxine Mayfield estarão na CCXP no domingo, 9, a partir das 20h.

Jessica Chastain, de X-Men: Fênix Negra

A atriz também estará no painel da Fox sobre o filme X-Men: Fênix Negra, com estreia prevista para 7 de junho de 2019. Ao lado da atriz Sophie Turner e do produtor Simon Kinberg, Jessica irá apresentar novidades das produções para o próximo ano e surpresas do elenco.

Sandra Bullock, a Malorie, de Bird Box

Ao lado do ator Trevante Rhodes, Sandra Bullock estará no painel da Netflix para falar sobre Bird Box, o novo filme da plataforma de streaming. A apresentação acontecerá no último dia da Comic Con 2018, domingo, 9, a partir das 16h.

Brie Larson, a Capitã Marvel

A Marvel irá apresentar o seu próximo longa-metragem, Capitã Marvel. Brie Larson estará ao lado do ator Sebastian Stan, o Soldado Invernal, para falar sobre o filme e as novidades da editora de HQs. O painel acontecerá no sábado, 8, a partir das 15:30h.

John Bradley, Samwell Tarly de Game of Thrones

O intérprete de Samwell Tarly, da série Game of Thrones, também estará no painel da HBO na Comic Con 2018, ao lado dos criadores da série, David Benioff e D.B. Weiss e da atriz Maisie Williams. A apresentação acontecerá na quinta-feira, 6, a partir das 18h30.

Michael B. Jordan, Adonis Creed, de Creed 2

O intérprete do vilão Erik Killmonger, de Pantera Negra, estará ao lado do ator Florian Munteanu para promover o novo longa da Warner "Creed 2". Os atores farão a pré-estreia do filme no domingo, 9, a partir das 10h30.

Tom Welling, o Superboy de Smallville

Para comemorar os 80 anos do Superman, Tom Welling, o Superboy da série Smallville, também estará na Comic Con 2018. O ator participará de painéis na sexta, 7, no sábado, 8, e no domingo, 9, a partir das 14h.

Sebastian Stan, o Soldado Invernal, da Marvel

O intérprete do Soldado Invernal, da Marvel, também estará na CCXP. Ao lado da atriz Brie Larson ele apresentará as novidades da produtora para 2019. O painel acontecerá no sábado, 8, a partir das 15:30h.

Zachary Levi, do longa Shazam

O ator irá comandar um painel sobre as novidades do longa Shazam, do Universo Estendido DC. A apresentação do intérprete do super-herói acontecerá na sexta, 7, no sábado, 8 e no domingo, 9, no painel da Warner Bros.

Rebecca Sugar, criadora de Steven Universo

A animadora, compositora e diretora americana participará de um bate-papo sobre o processo criativo da animação Steven Universo. Ela também responderá perguntas dos fãs. O painel acontecerá na sexta-feira, 7, a partir das 15h.

Mike Deodato Jr, quadrinista

O brasileiro é um dos artistas mais adorados pelos fãs de quadrinhos e já participou de HQs de renome como Mulher Maravilha, da DC Comics, e sagas como Avengers, Homem-Aranha e Incrível Hulk. O seu trabalho atual é no "Marvel: Infinity Wars", título de lançamento da Casa das Ideias. Mike falará sobre seu trabalho e o mercado editorial. O bate-papo acontecerá no domingo, 9, a partir das 16h.

Ricky Whittle, o Shadow Moon, de Deuses Americanos

A Amazon Prime Video se apresenta pela primeira vez na Comin Con 2018 com o painel sobre a série Deuses Americanos. O ator Ricky Whittle estará no evento na quinta-feira, 6, a partir das 13h30.

Manu Bennett, o Exterminador, de Arrow

Também conhecido pelo seus papéis em Spartacus e O Hobbit, o ator neo-zelandês participará de um bate-papo para falar sobre sua carreira. O painel acontecerá na quinta-feira, 6, a partir das 20h

David Michelinie, cocriador de Venom

O escritor da Marvel Comics participará do Artists Alley, o espaço dedicado aos quadrinhos na Comic Con, para comemorar os 30 de Venom. O artista também participou da criação de HQs como Vingadores e Homem-Aranha. O painel acontecerá na quinta-feira, 6, a partir das 16h.

Turma da Mônica, Laços

Um painel sobre o filme Turma da Mônica - Laços também faz parte da programação da Comic Con 2018. Além de Mauricio de Sousa, o evento também contará com a participação de Mônica, Daniel Rezende e de todo o elenco mirim do filme.

Lorenzo Di Bonaventura, Paolla Oliveira E Guilherme Briggs

Os artistas participarão do painel da Paramount na Comic Con 2018. Paolla dubla a personagem Shatter no filme Bumblebee, de 2018. Guilherme é a voz oficial de Optimus Prime no Brasil e Lorenzo é produtor da saga Transformers. No bate-papo serão apresentadas novidades de Bumblebee e Cemitério Maldito, nova versão do clássico de Stephen King. A conversa acontecerá na quinta-feira, 6, a partir das 15h30.

COMIC CON 2018

Quando: de 6 a 9 de dezembro de 2018

Quinta-feira, 6, e sexta-feira, 7: 12h às 21h

Sábado, 8, e domingo, 9: 11h às 20h

Onde: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center (Antigo Imigrantes Exhibition & Convention Center) - Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5.

Ingressos: Quinta-feira, 6: R$109,99 (meia entrada/ingresso social) e R$219,98 (inteira)

Sexta-feira, 7: R$139,99 (meia entrada/ingresso social) e R$279,98 (inteira)

Sábado: Esgotado

Domingo: 189,99 (meia entrada/ingresso social) e R$379,98 (inteira)

