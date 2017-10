Confira programação: episódios da Turma da Mônica estreiam nesta segunda-feira na TVE MS

As aventuras de Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, Chico Bento e companhia estreiam neste 9 de outubro na TVE, a partir das 10h30.

Campo Grande (MS) – A estreia das aventuras da Turma da Mônica na TV pública de Mato Grosso do Sul já está deixando muitos baixinhos ansiosos. Prova disso é a pequena Bia, de 6 anos. A mãe dela conta que a paixão pelos personagens de Maurício de Souza iniciou no aniversário de 1 aninho, quando a filha ganhou de presente uma Mônica de pelúcia. “No segundo ano, o tema da festa da Bia era da turminha mais querida do Brasil, de tanto que ela se apegou”, disse aos risos.

Outra fã de carteirinha é Eloá. A pequena não desgruda os olhinhos da TVE, acompanhando as vinhetas que anunciam a nova programação. Enquanto o Cebolinha se esconde com o coelhinho atrás da logomarca da TV Educativa e vê Mônica passar furiosa, Eloá se acomoda no sofá e nem pisca os olhinhos. Tudo para não perder nenhum movimento dos personagens. A toda hora, ansiosa, quer saber da mãe quando começam os episódios.

Imagina quem vai conseguir tirar essas duas e outras milhares de crianças que também aguardam a estreia na frente da telinha? Mas o diretor-presidente da Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de MS (Fertel), jornalista Bosco Martins, afirma que a ansiedade está prestes a chegar ao fim.

“Nesta segunda-feira, dia 9 de outubro, vamos exibir os desenhos da Turma da Mônica. A programação é comemorativa e entra na grade na Semana da Criança, agregando ainda mais conteúdo aos 40 anos de Mato Grosso do Sul”, declara.

A exibição é fruto de uma parceria com a TV Cultura de São Paulo, que adquiriu os direitos autorais para transmitir as novas séries da Maurício de Souza Produções. “Após romper com a Globo, a Turma da Mônica finalmente volta à TV. A estreia será na TV Cultura com retransmissão em MS pela TV Educativa. Isso só foi possível devido à política de gestão do governador Reinaldo Azambuja, que nos autorizou fazer a troca da TV Brasil pela TV Cultura de São Paulo, eleita a segunda melhor emissora pública do planeta em programação cultural, ficando atrás somente da BBC de Londres. Assim, a nossa programação que é recheada de regionalidade vai se somar à excelente programação cultural exibida pela TV Cultura”, comemora.

O acordo prevê a exibição da animação dos quadrinhos e da série Mônica Toy, que faz sucesso na internet com mais de 440 milhões de visualizações, em suas historinhas de 30 segundos. Exibida em blocos de 15 minutos, a série animada Turma da Mônica se baseia nos quadrinhos clássicos criados por Mauricio de Sousa, voltados às crianças de seis a oito anos, mesma idade dos personagens.

Além dos episódios, a Cultura apresentará especiais e histórias comemorativas, como “As Doze Badaladas dos Sinos de Natal”, “Bruxarias de Aniversário”, “Feliz Natal para Todos”, “Um Plano Para Salvar o Planeta” e “Véspera de Natal”. O que vai garantir ao público sul-mato-grossense a exibição da nova temporada da Turma da Mônica e da animação em 2D Mônica Toy, voltada ao público juvenil e adulto, com episódios curtos, de 30 segundos, que serão exibidos nos intervalos da programação.

Ainda entre as novidades da Semana da Criança, estão as novas temporadas da porquinha Peppa Pig, Shimmer and Shime, Blaze ande the Monster Machine, Dora e seus Amigos, Moranguinho: Aventuras em Tutti Frutti e Patrulha Canina.

A Turma da Mônica entra no ar em dois horários, de segunda a sexta, às 11h30 e 17h30. Os episódios de Mônica Toy também estreiam no dia 9 de outubro, das 18h às 21h, nos intervalos da programação. O contrato da Maurício de Souza produções com a Rede Globo encerrou após quatro anos, no dia 8 de fevereiro de 2014, quando a emissora encerrou sua programação. Os desenhos continuaram a ser exibidos na Globo Internacional e no canal pago Cartoon Network.

Turma da Mônica – estreia dia 09/10. Segunda a sexta, 11h30 e 17h30.

Mônica Toy – série de animação com 30” – Estreia dia 09/10, das 18h às 21h, nos intervalos da programação, de segunda a sexta.

Peppa Pig – segunda a sexta, 08h15 e 13h30. Aos sábados, às 12h45 e Domingos às 13h30.

Shimmer and Shime – segunda a sexta, 09h00 e 14h45.

Blaze and the Monster Machine – Segunda a sexta, 09h30 e 15h15. Aos sábados, às 12h15.

Dora e seus Amigos – segunda a sexta, 09h45 e 15h45. Aos sábados, às 14h00.

Moranguinho: Aventuras em Tutti-Frutti – segunda a sexta, 10h15 e 16h15.

Patrulha Canina – segunda a sexta, 10h45 e 16h45.

Quintal da Cultura – Especial – no dia 12 de Outubro, excepcionalmente às 11h e 17h, com meia hora de duração.

Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Divulgação

