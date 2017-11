Confira oito previsões de viagens dos brasileiros para 2018

Os viajantes estão sim interessados em ter uma experiência local e buscarão o conhecimento do anfitrião sobre comida regional e lugares para visitar - Divulgação

- Três em cada cinco pessoas no País utilizarão mais aplicativos de viagem no próximo ano e grande maioria diz que gostaria de usar a realidade virtual para planejar suas férias no ano que vem.

- Aluguel de imóveis para temporada e viajar com grupos de amigos estarão em alta.

- Refazer passeios realizados na infância, descobrir destinos a pé e visitar locais inspirados em programas de TV e séries ditarão as tendências nos próximos 12 meses.

Está em busca de inspiração para suas viagens de 2018? Facilitando reservas de mais de 1 milhão e meio de diárias por dia, os especialistas da Booking.com, líder mundial em conectar viajantes com a maior seleção de lugares incríveis para ficar, combinaram informações de mais de 128 milhões de avaliações de hóspedes reais com uma pesquisa com 19 mil viajantes de 26 países para revelar algumas das maiores tendências de viagem para 2018.

Intuição econômica

Grande parte dos brasileiros (68%) levará a taxa de câmbio em consideração ao planejar as viagens do ano, e quase o mesmo número (61%) analisará a situação econômica de um destino antes de tomar a decisão de viajar. No entanto, um terço dos viajantes (35%) também planeja fazer mais compras nas lojas duty free em 2018 e o mesmo número sairá de férias especificamente para comprar artigos de moda por serem mais baratos que no Brasil.

Mais confiantes a seguir sua intuição, os viajantes brasileiros estão mais livres para tomar decisões individuais, com dois terços (63%) com o objetivo de viajar de forma mais independente em 2018, procurando aventuras personalizadas, buscando as melhores ofertas e montando seus próprios pacotes - tudo com ajuda de aplicativos e da tecnologia. Mais da metade dos viajantes brasileiros (59%) utilizará mais aplicativos de viagem em 2018, com a tecnologia se desenvolvendo continuamente para que viajar seja cada vez menos desgastante no próximo ano.

Mais da metade dos entrevistados no país (55%) usará o celular para planejar as atividades das férias com apenas alguns toques no celular.

Viver a experiência local, mas não junto de um anfitrião

Em 2018, aluguéis de temporada serão particularmente populares - não apenas para viajantes querendo reservar, mas também para proprietários que pensam em convidar outros para se hospedar em seus espaços. Um em cada 3 viajantes brasileiros (34%) diz que prefere ficar num aluguel de temporada (casa ou apartamento) do que num hotel e 1 em cada 4 (24%) consideraria anunciar sua propriedade em um site de reserva de acomodações.

Quando se trata de desempenhar o papel de anfitrião, os viajantes revelam que não é necessária sua presença constante. Os viajantes estão sim interessados em ter uma experiência local e buscarão o conhecimento do anfitrião sobre comida regional e lugares para visitar (30%), mas gostam da flexibilidade de interagir com os anfitriões em seus próprios termos. Em 2018, será importante para os viajantes que seu anfitrião esteja disponível, mas não seja muito 'presente' (16%) e um em cada 10 (11%) preferem um anfitrião com quem eles não precisem interagir.

Novas fronteiras tecnológicas

Tirando todo o trabalho duro e o stress do processo de tomada de decisão, em 2018, a tecnologia continuará a nos guiar perfeitamente na busca por melhores hospedagens e experiências. Experiências imersivas atingirão um outro nível em 2018, com os viajantes buscando na tecnologia uma forma de entender melhor seu destino ou acomodação antes de fazer uma reserva. A inteligência artificial e tecnologia digital estão ajudando os consumidores a sair na frente quando se trata de faro para novos destinos, reformulando o jeito com que pesquisamos, reservamos e até vivenciamos uma viagem.

Pouco mais de um terço (34%) dos viajantes brasileiros diz que se sente confortável em deixar o computador planejar sua próxima aventura com base nos dados de seu histórico de viagens e quase três quartos (71%) não veem diferença entre lidar com uma pessoa ou um computador, desde que suas perguntas sejam respondidas. Mais de 7 em cada 10 viajantes brasileiros (74%) dizem que gostariam de uma 'prévia' do destino por meio de realidade virtual, enquanto 66% acham que sugestões personalizadas em relação a destinos e atividades os encoraja a reservar uma viagem.

O sonho se tornará realidade

2018 é o ano para sonhar grande, pois 67% dos viajantes brasileiros tem ambiciosos planos de viagem em mente e a grande maioria destes (91%) irá focar em conhecer pelo menos alguns de seus destinos dos sonhos no ano que vem. A busca por experiências em vez de bens materiais continua e guia nosso desejo por viagens mais incríveis e inesquecíveis. Mais impacientes e empoderados pela tecnologia, em 2018, os viajantes vão aproveitar a vida como nunca.

Os lugares que provavelmente vão figurar na maioria das listas de desejos são as chamadas maravilhas do mundo, que mais da metade dos viajantes brasileiros (58%) pretendem visitar em 2018. Mais de um terço (37%) deseja provar a gastronomia local, 42% querem visitar uma ilha paradisíaca e 42% vão em busca de fortes emoções em algum parque temático famoso. Estes viajantes cheios de adrenalina podem considerar Orlando, nos Estados Unidos, Gold Coast, na Austrália e Dubai, nos Emirados Árabes, que são os principais destinos recomendados por viajantes Booking.com para conhecer parques temáticos[1]. Os outros tipos de viagens para apostar em 2018, de modo global, são vivenciar um evento cultural único (28%), aprender uma nova habilidade (27%), fazer uma viagem épica de carro ou de trem (25%), e visitar um local remoto ou desafiador (25%).

Viagens retrô

Assim como estas novas experiências, os viajantes também adicionarão a casa onde cresceram às suas listas de destinos em 2018. Misturando futuro e passado, no ano que vem, os viajantes estarão inspirados a retornar a destinos que já adoram e explorá-los de uma nova forma. Em 2018, quase metade dos viajantes brasileiros (42%) irá considerar como destino de férias algum lugar que visitaram na infância.

A popularidade destas férias vintage vem dos sentimentos de nostalgia que estes destinos evocam. Os viajantes disseram que as férias em família do passado trazem de volta as memórias mais amáveis, até mais do que do primeiro amor ou dos bichos de estimação. Osmillennials parecem ser os mais sentimentais com 49% dos viajantes brasileiros que têm entre 18 e 34 anos interessados em voltar para os destinos favoritos da família. Como em 2018 impressionantes 85% dos viajantes pretendem postar diariamente nas mídias sociais, podemos esperar para ver estes lugares nostálgicos trazidos 'de volta para o futuro' e capturados para a posteridade digital.

Peregrinação Pop

Com o mundo ao alcance dos dedos, nós utilizamos muitos recursos para nos inspirar a viajar a novos destinos. Explorar nossas paixões é uma forma de ajudar a identificar os lugares mais adequados para nós - de cultura e entretenimento a gastronomia e história. Em 2018, parece certo que programas de TV, filmes, esportes e, particularmente, as redes sociais terão uma influência crescente e significativa sobre as decisões de reserva, ao passo que viajantes buscam na cultura pop inspiração para suas viagens. Ler blogs ou assistir recomendações de youtubers serão fontes de ideias para 49% dos viajantes e locações de séries de TV, filmes ou clipes musicais ganharão mais de 38% dos turistas brasileiros no próximo ano. Além disso, um terço (30%) dos viajantes do país ficarão tentados a viajar para um grande evento esportivo.

As principais locações de séries que os visitantes brasileiros mais querem visitar em 2018 são Croácia, Espanha e Islândia, inspirados por Game of Thrones (35%), Nova York e Manhattan por conta da série Billions (23%), o próprio Nordeste do país, em função da novela Velho Chico. Londres, onde se passam as séries Sherlock e The Crown, também é uma opção (20% e 16%, respectivamente).

A caminho do bem-estar

A tendência para férias visando o bem-estar não diminui em 2018, com quase o dobro de pessoas planejando fazer viagens relacionadas à saúde e tranquilidade no próximo ano, se comparado a 2017 (de 13% em 2017 para 21% em 2018). Viagens que terão ainda maior proeminência são aquelas que envolvem viajar a pé. É isso mesmo, um modo perfeito de aproveitar as paisagens locais, a caminhada será a principal forma de exploração no ano que vem, com 68% dos viajantes brasileiros afirmando que querem fazer viagens para caminhadas ou trilhas em 2018. Uma nova geração de viajantes está pronta para pôr o pé na estrada.

Outras atividades inspiradas em saúde e bem-estar que vêm com força nas tendências de viagem em 2018 incluem visitar um spa ou fazer tratamentos de beleza (33%), ciclismo (29%), esportes aquáticos (27%), tirar férias para fazer um detox total (22%), corrida (20%) e fazer um retiro de ioga (14%).

Incorporar este tipo de prática é uma tendência popular entre os viajantes, com dois terços (67%) dos viajantes brasileiros afirmando que priorizam experiências acima de itens materiais quando estão viajando a lazer. Participar de uma viagem de saúde e bem-estar também pode ser bom para a mente, já que 70% acreditam que sair de férias é um momento para refletir e tomar melhores decisões sobre seu estilo de vida - algo fácil de alcançar com uma viagem focada em saúde e bem-estar.

Explorar o mundo com amigos

2018 tem tudo para ser o ano das viagens em grupo. Quando perguntados quem seriam seus prováveis companheiros de viagem, o segmento com maior aumento se comparado a 2017 foi viajar com um grupo de amigos, que aumentou de 19% a 26% entre os brasileiros.

Se considerarmos que 2018 será o ano das experiências, é bom lembrar que o destino não é tudo, mas as pessoas com quem criamos estas memórias também são importantes. Viagens em grupo são uma ótima forma de socializar longe das pressões da rotina, reduzindo o stress do dia a dia e fortalecendo a conexão com seus amigos. Com o mundo todo a apenas um clique de distância, nunca foi tão fácil encontrar o lugar ideal para ficar e explorar com um grande grupo de amigos buscando aventuras pelos quatro cantos do mundo.

Viagens com grupos de amigos também oferecem vantagens financeiras já que mais da metade (55%) diz que férias com os amigos os ajudam a se hospedar em acomodações que eles não teriam como pagar sozinhos.

Pepijn Rijvers, Diretor de Marketing da Booking.com comenta: "Ao passo que a tecnologia continua evoluindo, ela também melhora a forma como viajamos. A tecnologia nos empodera a planejar viagens ideais e torna mais fácil descobrir mais lugares com mais confiança, flexibilidade e opções do que nunca. Na Booking.com, nós construímos tudo ao redor dos nossos clientes, respondendo aos seus desejos e necessidades quando se trata de pesquisar, reservar e aproveitar suas viagens. Com as expectativas evoluindo e novas tendências tomando o primeiro plano, nós ficamos entusiasmados em ver como novas tecnologias podem ajudar e guiar as pessoas para as melhores experiências que as esperam em 2018."

