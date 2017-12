Confira exposições que saem de cartaz esta semana

Retratos, Diálogos da Identidade

Com ensaios de grandes fotógrafos associados à agência Magnum Photos, a mostra reúne nomes como Steve McCurry e Elliott Erwitt (foto). Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon Masp, 3146-7439. 10h/20h. Fecha dom. (24) e 2ª (25). Grátis. Até 4ª (27).

Grande Coletiva de Arte Naïf

A exposição traz obras de 30 brasileiros ligados à expressão artística, como Ana Denise (foto), Doralice Ramos e Edgar Calhado. Galeria Jacques Ardies. R. Morgado de Mateus, 579, V. Mariana, 5539-7500. 10h/17h30 (sáb., 10h/16h; fecha dom., e 2ª). Grátis. Até 6ª (22).

Charly Nijensohn

Em O ciclo da intensidade, o artista argentino cria sequências em que o homem é exposto às forças da natureza, com uma videoinstalação composta por seis projeções. As imagens retratam a resistência do corpo humano diante de paisagens das Salinas Grandes de Jujuy, na Argentina. Oficina Cultural Oswald de Andrade. R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 9h/21h (sáb., 10h/18h; fecha dom.). Grátis. Até 6ª (22).

Mayana Redin

A artista ocupa o Pivô com uma grande pintura, que transforma a coluna central do espaço em um pacote gigante de bolacha maisena. O trabalho faz referência à identidade visual criada por Lygia Pape para uma marca de biscoitos nos anos 1950. Pivô. Edifício Copan. Av. Ipiranga, 200, Centro, 3255-8703. 13h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 6ª (22).

Max Gómez Canle

Composta por pinturas e instalação, La Distancia Termina en el Barranco celebra os 20 anos de carreira do artista argentino, que combina referências da história da paisagem, da pintura metafísica e da tradição da arte concreta argentina. Casa Triângulo. R. Estados Unidos, 1.324, Jd. América, 3167-5621. 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até sáb. (23).