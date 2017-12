Confira dez dicas de teatro e dança para ver esta semana em SP

DANÇA

AS CANÇÕES QUE VOCÊ DANÇOU PRA MIM

O espetáculo da Focus Cia. de Dança reúne mais de 70 canções de Roberto Carlos, que embalam quatro casais. Eles retomam sucessos como Detalhes e O Calhambeque. 55 min. Livre. Galeria Olido. Sala Paiçandu (136 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3397-0171. 5ª (14) a 16/12, 20h; 17/12, 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

ITAÚ CULTURAL

O espaço recebe dois espetáculos. No sábado (9), às 20h, Marcos Moraes interpreta o solo Anatomia do Cavalo, dirigido por Luis Ferron. No domingo (10), às 19h, Luciane Ramos-S apresenta Com Olhos nas Costas e um Riso Irônico no Canto da Boca, criado e encenado por ela. 40 min. Livre. Sala Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

CIRCO

AMALUNA

O espetáculo do Cirque du Soleil se passa numa ilha comandada por deusas. Ali, a rainha realiza cerimônia de passagem à vida adulta da filha Miranda, que terá um romance com Romeo. Parque Villa-Lobos (2.482 lug.). Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 2683-6302. 3ª a 6ª, 21h; sáb., 17h30 e 21h; dom., 16h e 19h30. 3ª (12), não haverá espetáculo. R$ 250/R$ 450. Até 17/12.

NOITE DE GALA DO CIRCO

Para celebrar o Dia do Palhaço, 35 artistas integram a Noite de Gala do Circo (foto). Dirigido por Nelson Baskerville e Hugo Possolo, o espetáculo se inspira em simbologias ligadas ao vidro, como a fragilidade. 90 min. Livre. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Sáb. (9), 20h; dom. (10), 18h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

O BEIJO NO ASFALTO

O projeto Teatro Fora da Caixa, do Sesc Belenzinho, promove, na escadaria de sua Praça Central, sessões especiais da peça. Dirigida por Pedro Granato, a adaptação da obra de Nelson Rodrigues salienta temas como política, homofobia e abuso de poder. 90 min. Livre. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (9) e dom. (10), 18h. Grátis.

MANUELA

A Cia. do Feijão retrata a amizade entre o escritor Mário de Andrade e sua máquina de escrever - apelidada por ele de Manuela, em referência ao amigo Manuel Bandeira. Com Vera Lamy e Lincoln Antônio. 100 min. Livre. Biblioteca Mário de Andrade. Auditório. (175 lug.). R. da Consolação, 94, Consolação, 3775-0002. 2ª (11), 19h. Grátis (retirar ingresso 45 min. antes).

ÚLTIMA SEMANA

BAIXA TERAPIA

Na comédia dirigida por Marco Antonio Pâmio, três casais que não se conhecem dividem o consultório de uma terapeuta. Com Antônio Fagundes, Bruno Fagundes, Mara Carvalho e outros. 80 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 20h; dom., 19h. R$ 70/R$ 90. Até dom. (10).

CÉUS

Com texto do libanês Wajdi Mouawad e direção de Aderbal Freire-Filho, a peça gira em torno da investigação de um atentado terrorista. Isolada, a equipe que a conduz passa por situações como o desaparecimento de um de seus membros. 110 min. 14 anos. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. 6ª, 20h; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 60. Até dom. (10).

MUSICAL

GAROTA DE IPANEMA, O MUSICAL DA BOSSA NOVA

Com direção de Sergio Módena, o espetáculo apresenta um panorama do movimento. Em cena, dez atores - entre eles, Claudio Lins, Myra Ruiz e Fabi Bang - interpretam composições e representam momentos marcantes do gênero. 90 min. Livre. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 4003-1212. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 20h30. R$ 50/R$ 160. Até dom. (10).

LES MISÉRABLES

Na versão de Cameron Mackintosh para a obra de Victor Hugo, o espanhol Daniel Diges vive Jean Valjean, ex-prisioneiro que ajuda personagens desvalidos. 160 min. Livre. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, Bela Vista, 4003-5588. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. R$ 50/R$ 330. Até dom. (10).