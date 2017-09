Confira as opções para se divertir na Capital neste fim de semana

A dupla Christian e Ralf se apresenta neste fim de semana no Ondara Palace / Divulgação

MÚSICA

Sexta 29/09

POP/ROCK

A banda de pop/rock Avant se apresenta no Sesc Morada dos Baís nesta sexta-feira com entrada gratuita.

Dia: Sexta-feira (29)

Horário: 20h

Local: Sesc Morada dos Baís - Avenida Noroeste, 5140, Centro.

Sábado 30/09

FUNK

Para quem gosta da animação do funk, a Vibe Produções, em parceria com a A4 Produções e Wonderland Produções, promove a edição tombamento da festa Fantastic Wonderland, na Casa de Shows Bagdá. O valor é de R$ 15,00 para homens até 00h00, mulheres não pagam até esse horário. No camarote open bar, o valor é de R$ 25,00.

Dia: 30/09

Horário: 23h

Local: Bagdá Casa de Shows – Rua Bagdá, 40

ROCK

Ainda no sábado, no Sesc Morada dos Baís, acontece show da banda de rock de maior destaque na cidade, a Jennifer Magnética. A entrada é gratuita.

Dia: Sábado (30)

Horário: 20h

Local: Sesc Morada dos Baís - Avenida Noroeste, 5140, Centro.

CHRISTIAN E RALF

Para os fãs do sertanejo raiz, Christian e Ralf Gilberto e Gilmar e Paraná se apresentam no Ondara Palace. Os ingressos estão no terceiro lote, por R$ 120,00 (área vip/Open bar).

Dia: Sábado (30)

Horário: 22h

Local: Ondara Palace - Rua Desembargador Neto Leão do Carmo, 1464, Jardim Veraneio.

MARCHA LGBT

A marcha LGBT também acontece no sábado, na Praça do Rádio, em manifestação sobre a liminar da cura gay. A participação é gratuita.

Dia: Sábado (30)

Horário: 14h

Local: Praça do Rádio Clube - Avenida Afonso Pena, sn, Centro.

SAMBA

O Jeremias traz mais uma edição do sunset Quiosque Jerê, com roda de samba e pagode para agitar a galera. A entrada será free para as mulheres até às 19h, os homens pagam R$15,00. Após às 19h, mulheres pagam R$15,00.

Dia: Sábado (30)

Horário: 16h

Local: Fundo do Jeremias - Rua Marechal Floriano, 21, Amambaí.

Informações: 67 9 9987-6454/99137-1102.

DOMINGO 01/10

No domingo tem apreciação de música eletrônica no 21 Music Bar. A entrada custa R$ 10,00 (com lista) e R$ 20,00 (sem lista). O objetivo é fomentar o conhecimento e a apreciação pela música eletrônica. Para isso, a organização do evento traz os residentes da Six-nine crew e mais alguns convidados de crews parceiras.

Dia: Domingo (01)

Horário: 17h

Local: 21 Music Bar - Rua São Vicente de Paula, 160, Chácara Cachoeira.

OUTUBRO ROSA

E para fechar o fim de semana tem a Caminhada Outubro Rosa. O evento vai abrir a campanha de prevenção ao câncer de mama, que acontece durante todo o mês de outubro.

Para participar basta doar um quilo de alimento não-perecível, que será entregue à Rede Feminina de Combate ao Câncer.

A concentração para o início da caminhada será no lago do Parque das Nações Indígenas, às 8h.

