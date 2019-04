Nando Reis e Silva se apresentam na Capital; Confira as dicas para aproveitar o fim de semana em Campo Grande

endo somente o violão como seu parceiro de palco, Nando cantará seus sucessos a apresenta versões diferentes para os seus clássicos - Foto: Divulgação

O último fim de semana de abril chegou, e para se despedir do mês em grande estilo, a Capital oferece diversas opções de programas para o entretenimento da população. Selecionamos os principais eventos para quem pretende se divertir com a família e amigos. Tome nota e se programe para o evento que mais tem a ver com você. Confira agora em mais uma agenda cultural:

SEXTA-FEIRA:

Evento: Ensaio aberto de dança

O espaço de dança FNK traz nesta sexta-feira muita dança e estilo para quem aprecia a arte da dança urbana. A idéia do projeto é viabilizar ao grupo da apresentação uma viagem até São Paulo no Hip-Hop District.

Horário: 20h

Local: Espaço FNK - 13 de Maio, 1575

Evento: Exposição de artesanato indígena

No mês do indio, o Bosque realiza uma exposição para mergulhar no mundo indígena com a Exposição de Artesanato Indígena Terena e Kadwéu. E o melhor: totalmente gratuito.

Horário: A partir das 10h

Local: Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 479

Evento: Show musical de "Os Walquírias"

Para abrir o início do fim de semana, o Sesc Morada traz muito rock para os camisetas pretas de plantão. A entrada é gratuita.

Horário: 20h

Local: Sesc Morada dos Baís - Av. Noroeste, 5140

Evento: Peça teatral "Tragicomédia de Dom Cristóvão e Sinhá Rosinha"





A apresentação da “Tragicomédia de Dom Cristóvão e Sinhá Rosinha”, encenada pelo Teatro Imaginário Maracangalha. O texto adaptado de Federico Garcia Lorca exalta valores como a independência, a arte e o amor.

Horário: 19h

Local: Sesc Cultura - Av. Afonso Pena, 2270

SÁBADO

Evento: Show de Silva

Silva chega pela primeira vez a Campo Grande com o show de seu disco, “Brasileiro”. Nessa nova turnê, mais do que nunca, Silva se dedica intensamente a construir novos caminhos entre tempos e estéticas musicais diferentes, mostrando toda força de um dos nomes mais produtivos e criativos dessa geração.

Horário: 22h

Local: Palácio Popular da Cultura - Av. Waldir dos Santos Pereira, Jardim Veraneio

Evento: Copa Interatléticas de Futsal

Com pouco mais de 30 times inscritos de universitários, organizados nas categorias masculino e feminino, disputam a 2ª Copa Interatléticas de Futsal a partir deste sábado. Com jogos durante todo o dia, a competição promete agitar os ânimos dos atleticanos por dois finais de semana, no Parque Ayrton Senna, até a final do torneio prevista para o dia 4 de maio.

Horário: A partir das 8h

Local: Parque Ayrton Senna - Rua Arapoti, 512

Evento: Aula de Yôga

Para quem está afim de meditar e descansar a mente no fim de semana, o aulão de yôga é uma ótima opção. Não precisa ser praticante para fazer a aula.

Horário: 17h

Local: Praça do Papa

Evento: Noite Texte de Abril

É uma noite para teste de textos de Stand Up Comedy. A noite “teXte” oferece a plateia, se desejar, poder pegar o dinheiro da entrada de volta. O ingresso é simbólico.

Horário: 21h

Local: Teatral Grupo de Risco - José Antonio, 2170

Evento: Pocket Circo do Mato



Uma trupe de artistas apresenta números tradicionais de circo e todo seu encanto. As apresentações são gratuitas.

Horário: 17h30

Local: Sesc Cultura - Av. Afonso Pena, 2270

Evento: Show musical de Sampri

O grupo esta em turnê com o show “Resistência” que traz sambas autorais, canções afirmativas e muita alegria, sem deixar de lado os clássicos e o romantismo.

Horário: 20h

Local: Sesc Morada dos Baís - Av. Noroeste, 5140

DOMINGO

Evento: Show de Nando Reis

Nando Reis conta com seu único parceiro de palco, o violão, e cantará seus sucessos apresentando versões diferentes de seus clássicos. O objetivo do show é apresentar as canções exatamente como foram concebidas. O show leva o nome do álbum de 2015, gravado com maestria. “Voz E Violão, No Recreio – Volume 1” que foi produzido pelo próprio artista.

Horário: 20h

Local: Palácio Popular da Cultura - Av. Waldir dos Santos Pereira

Evento: Encerramento da Exposição de Lídia Baís

Em parceria com o coletivo de mulheres artistas “As descendentes de Lídia”, encerra celebração dos 119 anos da artista campo-grandense neste domingo. Às 16 horas acontece a oficina de imersão ministrada por Kim Weiss, e às 18 horas, roda de conversa com Fernanda Reis e Thaís Martins. A Orquestra Sinfônica de Campo Grande encerra a programação às 20 horas, com a execução da obra musical de Lídia, que como foi gravada numa época anterior aos discos de vinil. As músicas são acervo do MIS e algumas delas foram recuperadas e reescritas pelo maestro Eduardo Martinelli.

Horário: 16h

Local: MARCO - Avenida Antonio Maria Coelho, 6000, Parque das Nações Indígenas

Evento: Arena Bosque

Todos os domingos, a Turma do Bagacinho faz a festa para toda a família e totalmente gratuito. Neste domingo terá a apresentação da peça "Pinóquio".

Horário: 15h30

Local: Shopping Bosque dos Ipês - Av. Consul Assaf Trad, Nº 4796