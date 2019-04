Confira as dicas para aproveitar o fim de semana em Campo Grande

A dupla é responsável por vários sucessos, como “Largado as Traças” e “Estado Decadente” - Foto: Divulgação

O primeiro fim de semana de abril chegou, e para começar o mês em grande estilo a "Expogrande 2019" começou esta semana. Selecionamos os principais eventos para quem pretende se divertir com a família e amigos, como shows musicais, palestras, exposição de fotos e muito mais. Tome nota e programe-se para o evento que mais tem a ver com você. Confira agora em mais uma agenda cultural:

SEXTA-FEIRA

Evento: Show de Zé Neto & Cristiano

Zé Neto & Cristiano, duas vozes que já são referências da nova geração sertaneja, mostram o talento musical e fazem show nesta na Capital nesta sexta-feira (5). A dupla é responsável por vários sucessos, como “Largado as Traças” e “Estado Decadente”.

Horário: A partir das 18h

Local: Expogrande – Parque de Exposições Laucidio Coelho

Evento: POE/SIA

O projeto de música e poesia 'Canções Velhas Para Embrulhar Peixes' completa dez anos com o lançamento do álbum “Canções Velhas Para Embrulhar Peixes – Volume 3”, com composições inéditas de Peri Pane e novas parcerias com o poeta Arruda, que faz intervenções poéticas nas apresentações.

Horário: A partir das 19h

Local: Bar Genuino – R. Aporé, 97

Evento: Show de Thiaguinho

Dono de sucessos como “Ousadia & Alegria” e “Domingando”, Thiaguinho, é um dos pagodeiros mais famosos do Brasil. Ficou famoso por participar do reality show 'Fama' e por ter sido integrante do grupo de Samba e Pagode Exaltasamba.

Horário: A partir das 18h

Local: Expogrande – Parque de Exposições Laucidio Coelho

Evento: Curso ThetaHealing DNA Básico

ThetaHealing uma ciência espiritual, baseada na física quântica, através de uma meditação mapeada, conecta-se com a frequência Theta, possibilitando seus praticantes sentir a essência interior, o amor incondicional.

Horário: A partir das 19h

Local: Shanti Yoga – R. Sergipe, 1393

SÁBADO

Evento: Exposição "Catarse"

As mostras apresentam obras em óleo sobre tela, acrílico sobre tela e duas obras interativas em que o público participa utilizando o celular, rede social e aplicativo. Na exposição, as pessoas têm contato com o abstrato que caracteriza o trabalho da artista, psicóloga e ativista Márcia Albuquerque.

Horário: A partir das 8h

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo - Av. 26 de Agosto, 453

Evento: Show de "A Banda Mais Bonita da Cidade"

Neste sábado teremos em Campo Grande A Banda Mais Bonita da Cidade. Os curitibanos com o ritmo contagiante que vai da MPB ao Indie Rock, prometem encantar o público com canções que marcaram a história de 10 anos da banda.

Horário: A partir das 22h

Local: 21 Music Bar - R. São Vicente de Paula, 160

Evento: Show de Bruno & Marrone

A dupla com formação desde 1985, volta para Campo Grande para mais um show que promete ser histórico.

Horário: A partir das 18h

Local: Expogrande – Parque de Exposições Laucidio Coelho

Evento: Show de João Gustavo & Murilo

João Gustavo e Murilo, dupla que está conquistando o Brasil, se apresenta mais uma vez na ExpoGrande. Os cantores, que começaram a carreira na região, irão apresentar um show especial para a data.

Horário: A partir das 18h

Local: Expogrande – Parque de Exposições Laucidio Coelho

Evento: Show da Banda Xepa

Xapa é uma banda de reggae e pop rock formada no meio de 2017 por amigos que uniram a vontade de fazer música com a paixão por viajar e conhecer novos lugares.

Horário: A partir das 20h

Local: Sesc Morada dos Baís – Av. Noroeste, 5140

Evento: 13º FenaSul

A Feira Gaúcha FenaSul volta a Campo Grande na sua 13ª edição! Do dia 05 a 14 de Abril no Círculo Militar! Muitas atrações culturais, gastronômicas e artesanais, para trazer aos sul-mato-grossenses um pedacinho da cultura gaúcha.

Horário: A partir das 18h

Local: Círculo Militar – Av. Afonso Pena, 107

Evento: Aulão FNK

Para quem pretende dançar, aprender ou aperfeiçoar as técnicas, o aulão do Funk-se é uma ótima oportunidade para participar.

Horário: A partir das 15h

Local: Espaço FNK – R. 13 de Maio, 1.575

Evento: Exposição Fotográfica de Animais

Exposição fotográfica de animais que estão para adoção das ONG's, Anjos de Quatro Patas, Fiel Amigo e Pedacinho do Céu.

Horário: A partir das 10h

Local: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Conssul Assaf Trad, 4796

Evento: Palestra – Violência contra a mulher

Diariamente, centenas de mulheres em todo o Brasil, sofrem algum tipo de violência, seja ela física, moral, psicológica ou patrimonial. O que fazer para mudar essa realidade? A palestra tem o intuito de realizar uma roda de discussão, com o propósito te trazer levantar questões sobre o assunto e esclarecer dúvidas.

Horário: A partir das 18h

Local: Casa da Amizade – R. Eduardo Santos Pereira, 2328

DOMINGO

Evento: Show de Renato Louzan

Uma noite com o melhor do pop-rock, MPB e raggae ao som de artista Renato Louzan.

Horário: A partir das 20h

Local: Bargaceira’s – R. Padre João Crippa, 1688

Evento: Corrida das Cores

Após 7 anos do seu lançamento, o primeiro evento que utilizou o “pó mágico” no Brasil, a Corrida das Cores chega na capital sul-matogrossense para trazer a mesma alegria que foi espalhada em todos os lugares por onde passou. Serão 5km de muita festa e diversão, onde a sua única obrigação é se divertir ao máximo.

Horário: 8h

Local: Local: Estacionamento do Shopping Norte Sul Plaza

Evento: SlackDay

Com um time de peso, A Adrenaline Team preparou uma tarde de muito equilíbrio. O festival Slacklday irá oferecer: Oficinas de Slackline, treinamento funcional você poderá ter essa vivência de forma gratuita.

Horário: A partir das 15h

Local: Parque das Nações Indigenas