Confira as dicas para aproveitar o fim de semana em Campo Grande

O último fim de semana de março chegou, e para se despedir do mês em grande estilo, a Capital oferece diversas opções de programas para o entretenimento da população. Selecionamos os principais eventos para quem pretende se divertir com a família e amigos. Tome nota e se programe para o evento que mais tem a ver com você. Confira agora em mais uma agenda cultural:

SEXTA-FEIRA

Evento: Gastronomia no Sesc Restaurante

Para esta semana, o Sesc oferece como opção frango assado com parmesão e bife a rolê.

Horário: A partir das 10h30

Local: Sesc Restaurante - R. Joel Dibo, 32

Evento: Show de Odon Nacasato

O Show Fragmentos, com Odon Nacasato e Banda, viaja pelo encontro de Beatles, Clube da Esquina e a rica música regional de Mato Grosso do Sul, e desse caldeirão surgem melodias que se casam perfeitamente com a voz do artista, redundando em um show original.

Horário: A partir das 20h

Local: Sesc Morada dos Baís - Av. Noroeste, 5140

Evento: Colisão: Oficina de Performance

O grupo Colisão faz um convite para as pessoas que tenham interesse em aprender exercícios de expressão corporal, criatividade e sensibilidade.

Horário: A partir das 17h30

Local: DCE UFMS - Cidade Universitária, UFMS

Evento: Teatro no Bosque

Na semana de celebração do 'Dia do Teatro', o Shopping Bosque dos Ipês apresenta a última peça teatral apresentado pela Escola Paulo de Tarso. Entrada gratuita!

Horário: A partir das 18h30

Local: Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796

SÁBADO

Evento: Circo Le Chapeau no Sesc

Com apresentação circense e oficina e Cine Clubinho, o Sesc Cultura traz diversas atrações para as crianças. Tudo gratuito, conforme a limitação de espaço de cada atividade. Por isso é importante chegar com antecedência, os ingressos são distribuídos uma hora antes das ações.

Horário: A partir das 15h30

Local: Sesc Cultura - Av. Afonso Pena, 2270

Evento: Peça Teatral: Alice no País das Maravilhas

A peça retrata a história de Alice. Ainda garotinha, Alice visitou um lugar mágico pela primeira vez e não tinha mais lembranças sobre o local a não ser em seus sonhos. Alice o segue um coelho branco e cai em um buraco, indo parar em um mundo estranho: o País das Maravilhas.

Horário: 16h30

Local: Teatro Mace - R. 26 de Agosto

Evento: MeditaSOM no Parque das Nações

Musicalização consciente. Orientado levar um instrumento sonoro de percussão ou sopro e um tapete ou canga para sentar/deitar.

Horário: A partir das 10h00

Local: Parque das Nações Indígenas - Av. Afonso Pena, S/N

Evento: Show da banda Cover Up

Pra animar o sábado, o Sesc Morada dos Baís traz a banda de pop rock Cover Up, trazendo em seu repertório clássicos dos anos 90 até o rock contemporâneo, dominado pela música internacional.

Horário: A partir das 20h00

Local: Sesc Morada dos Baís - Av. Noroeste, 5140

Evento: Exposição 'Floresta Encantada'

Neste sábado acontece o vernissage da exposição Floresta Encantada de Ana Ruas, um convite ao público sobre o resultado das narrativas imaginárias e o encantamento com a natureza.

Horário: A partir das 19h30

Local: Sesc Cultura - Av. Afonso Pena, 2270

DOMINGO

Evento: 'Ela Pode'

O evento de especialização do Instituto RME capacitará 135 mil mulheres até 2020 com o apoio do Google. O evento chamado “Ela Pode”, foi inspirado no Women Will, do Google, que capacitou um milhão de mulheres na Índia. O evento é gratuito.

Horário: A partir das 8h30

Local: Centro de Convivência do Idoso (CCI) – Adalgisa de Paula Ferreira – “Vovó Ziza” - Rua Joaquim Murtinho, 5160

Evento: Peça teatral: A Bela Adormercida

A Turma do Bagacinho, traz essa peça muito conhecida por todos e que vem fazendo muito sucesso.

Horário: A partir das 15h30

Local: Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796

Evento: Rapel na Cachoeira do Inferninho

Domingo de muita aventura, adrenalina e diversão fazendo muito rapel.

Horário: 8h

Local: Cachoeira Inferninho