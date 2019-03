Confira as dicas para aproveitar o fim de semana em Campo Grande

A obra está sendo adaptada por Augusto Cury - Foto: Divulgação

Estamos na penúltima semana de março, e para este fim de semana selecionamos os principais eventos para quem pretende se divertir com a família e amigos. Para esta semana, música, dança, exposição, stand up comedy e peça de teatro estão entre as opções. Tome nota e se programe para o evento que mais tem a ver com você. Confira agora em mais uma agenda cultural:

SEXTA-FEIRA:

Evento: Show de On The Road

A edição de sexta-feira no Sesc Morada traz o show da banda de rock com muitos clássicos que fizeram história no mundo da música.

Horário: A partir das 20h

Local: Sesc Morada dos Baís – Av. Noroeste, 5140

Evento: A Quarta Entropia

Nessa edição, o evento traz muita música, brechó, arte e muito mais.

Horário: A partir das 19h

Local: Genuíno - R. Aporé, 97

Evento: Jam Session

A Cia. Dançurbana em parceria com o Sesc Cultura, convida ao público a Jam Session de Danças Urbanas ao som do nosso convidado Hall Fya, esquentando o começo da noite de sexta. A sessão livre de dança conectará música, dança contemporânea e danças urbanas em jogos de improvisação, além de ligar os artistas ao público em geral

Horário: A partir das 20h

Local: Sesc Cultura - Av. Afonso Pena, 2270

Evento: Reinauguração do Centro Referencial de Artesanato de MS

O Centro foi inaugurado em 21 de março de 2007, e expõe o acervo permanente do artesanato de referência cultural do Estado. Esteve fechado deste novembro de 2017 e agora é reinaugurado com novas aquisições ao acervo e restauração das peças antigas.

Horário: A partir das 19h

Local: Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Corrêa da Costa, 559

SÁBADO

Evento: Show de Lagun

Lagum é uma banda mineira, formada em 2014, que não se convém a determinar apenas um estilo musical. Suas canções misturam pop, rock, reggae, e samba. Essa sintonia e mescla de batidas, destinaram a se tornar na atualidade uma das maiores bandas de Minas Gerais

Horário: A partir das 21h

Local: 21 Music Bar - R. São Vicente de Paula, 160

Evento: 9ª Feira Afro de MS

No mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher e ao Dia Internacional contra a Discriminação Racial, será realizado a 9ª Feira Afro de MS. A feira visa promover o afroempreendedorismo, fortalecendo a cultura, informação, desenvolvimento, inclusão e independência criativa. Integrando diversos setores: artesanato, moda, arte, gastronomia, música, dança, comunicação, entre outros.

Horário: A partir das 9h

Local: Praça dos Imigrantes - R. Rui Barbosa, 65

Evento: Feira Vegan

Comemorando os 3 anos da Feira Vegan, a feira contará com a presença musical especial do grupo Coletivo de Choro Vibrações, trazendo o melhor do samba, além de vários pratos veganos artesanais.

Horário: A partir das 18h

Local: Rua Joaquim Murtinho, 22

Evento: Peça Teatral - "O Vendedor de Sonhos"

Baseada no best-seller homônimo de Augusto Cury, "O Vendedor de Sonhos" ganha versão teatral protagonizado por Mateus Carrieri e Luiz Amorim e adaptada pelo próprio escritor, em parceria com Cristiane Natale e Erikah Barbin. "O Vendedor de Sonhos" é a primeira obra do autor a ser adaptada para o teatro.

Horário: 21h

Local: Palácio Popular da Cultura - Av. Waldir dos Santos Pereira, S/N

Evento: 2º Café com Empreendedoras de Campo Grande

É a sua oportunidade de conhecer outras empreendedoras, aumentar seu networking, divulgar sua empresa e ainda contar com conteúdo super rico e histórias inspiradoras. Homens podem participar também.

Horário: A partir das 8h30

Local: Centro de Eventos do Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796

Evento: Noite Texte

É uma noite para teste de textos de stand up comedy. A noite “teXte” promete que a noite serão de muitas risadas.

Horário: A partir das 21h

Local: Teatral Grupo de Riso - Rua José Antônio, 2170

Evento: Lançamento do EP de "Os Alquimistas"

Depois de 6 anos na estrada a banda "Os Alquimistas" irá lançar seu primeiro material profissional. O EP "Cidade Pequena", contém 4 faixas: "Cidade Pequena", "Cara Bacana", "Esquina" e "Holandês Voador". Para comemorar, faremos um show memorável, ao lado da banda Intervenção Punk Rock.

Horário: A partir das das 21h

Local: Bar Trem Mineiro - R. Heitor Laburu, 341

DOMINGO



Evento: Saltos de Bungee Jumping

Para os fãs de aventuras radicais, o Pantanal Paraquedismo organiza um grande evento neste sábado.

Horário: A partir das 8h

Local: Parque das Nações Indígenas - Av. Afonso Pena, S/N

Evento: 'Amoressência'

O Coletivo Amoressência foi criado durante as eleições 2018, pela psicóloga Adriane Lobo, com o objetivo de acolher e assistir psicológica e juridicamente à Comunidade LGBT, mulheres, pessoas negras e indígenas. Com toda a onda de violência que surgiu pós eleições, virar um coletivo fixo e expandir nossas atividades em Campo Grande fora de extrema necessidade, a fim de cuidar e acolher esses polos.

Horário: 17h

Local: Larica's da Lu - Orla Ferroviária

Evento: Peça teatral - "As Aventuras de Bagacinho"

O grupo "A Casa" traz a peça "As Aventuras de Bagacinho em: Quem conta um conto, cria um ponto". O espetáculo gratuito é indicado para toda a família e acontece aos domingos, no Arena Bosque.

Horário: A partir das 15h30

Local: Shopping Bosque dos Ipês, no 1º piso - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796