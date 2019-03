Confira as dicas para aproveitar o fim de semana em Campo Grande

Chicão Castro faz um show no Sesc Morada dos Baís neste sábado (09) - Foto: Divulgação

Primeiro fim de semana do mês de março logo após o Carnaval, e a cidade conta alguns eventos culturais para a família nesta semana. Tome nota, reserve o dia e aproveite!

SEXTA-FEIRA:

Evento: Exposição e oficina de aquarela de café

A exposição de aquarelas em café de Ligia Rocha acontece no Fran's Café exclusivamente até domingo (10). Os trabalhos expostos estarão à venda, sendo negociados diretamente com a artista.

Horário: A partir das 13h

Local: Fran's Café - Marechal Rondon, 2453

Evento: Show de NegaBi

Negabi, cantora de samba, de voz suave e repertório com clássicos de Clara Nunes, Beth Carvalho, Martinho da Vila e Alcione se apresenta nesta sexta-feira (8).

Horário: A partir das 20h

Local: Sesc Morada dos Baís - Av. Noroeste, 5140

Evento: Gastronomia - Restautrante do Sesc

Para quem quer almoçar fora, o restaurante Sesc dessa semana oferece no cardápio: Frango assado ao molho de laranja e carne suína à mineira.

Horário: A partir das 10h30

Local: Sesc Restaurante Horto - João Dibo, 32

SÁBADO

Evento: Dia da Mulher no Museu da Imagem e do Som

O MIS aborda protagonismo feminino com oficina, encontro, exibição de filme e mostra fotográfica. Arte e protagonismo se somam no Dia da Mulher do Museu da Imagem e do Som, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. A programação reúne oficina de Bonecas Abayomis, encontro cultural, exibição do filme “Glauces, Estudo de um Rosto” e exposição fotográfica retratando a carreira atriz Glauce Rocha. Tudo isso com entrada franca.

Horário: A partir das 14h

Local: Fundação da Cultura do MS - Av. Fernando Correa da Costa, 559

Evento: Show de Chicão Castro

No dia internacional das mulheres, Chicão canta pra elas em um show com um repertório especial e emocionante.

Horário: A partir das 20h

Local: Sesc Morada dos Baís - Av. Noroeste, 5140

Evento: Arquitetura e Cidade: Uma introdução à Fotografia

Abordando conceitos de composição, técnicas e passeando pela história, este curso (de módulo único) propõe uma análise da fotografia de arquitetura, através de trabalhos de grandes fotógrafos, identificando estilos e narrativas nelas presentes e como o participante pode incorporá-los ao seu dia-a-dia, com o objetivo de manter seu olhar perspicaz sobre o ambiente construído e registrá-lo de maneira consciente e criativa. Não é necessário ter câmera fotográfica, todos podem participar. Curso voltado para arquitetos, estudantes e curiosos por arquitetura e fotografia em geral.

Horário: A partir das 14h

Local: Ateliê de Conforto Ambiental - R. Sergipe, 595

Evento: Oficina para as crianças

O Sesc Cultura, terá uma sequência de atividades divertidas que vão estimular a criatividade e o imaginário da meninada, tudo com participação gratuita. A primeira atividade, será a oficina de arte “Vamos pintar o sapato?”. Para crianças com idade entre 04 e 07 anos, a oficina precisará dos seguintes materiais: 1 sapato em desuso, 4 cores de tinta de tecido, 1 pincel nº 6 e 12 e um paninho para limpeza. O espaço é para até 15 crianças e os ingresos são distribuídos uma hora antes do início da ação.

Horário: A partir das 15h30

Local: Sesc Cultura - Av. Afonso Pena, 2270

Evento: Brecholozzi 2019

Brechó oferecendo roupas femininas, masculinas, assessórios, maquiagens e muito mais para quem quer itens com preços acessíveis. Toda renda do brechó será convertido para projetos da Associação Pestalozzi.

Horário: A partir das 9h

Local: Associação Pestalozzi - Rua Pernambuco, 1265

Evento: Lançamento do livro 'Gestão Fácil' de Oséias Gomes

Oséias Gomes convida a todos para o lançamento do seu livro "Gestão Fácil" na Livraria Leitura no Shopping Campo Grande. O encontro terá uma sessão de autografos e um bate papo descontraído. O livro fala sobre gestão e o quanto ela é a base para aqueles que querem multiplicar o seu negócio e crescer exponencialmente.

Horário: 19h

Local: Livraria Leitura - Shopping Campo Grande

Evento: Torcida Bosque com Jogos da Semana

O shopping oferece aos fãs de futebol acompanhar os duelos dessa semana no telão da Praça de Alimentação. Com o jogo de Flamengo x Vasco, totalmente gratuito.

Horário: A partir das 18h

Local: Shopping Bosque dos Ipês - Av. Consul Assad Trad, 4634

Evento: Arte de Cantar

Durante as aulas conduzidas por Ana Veraldo (Parinitha), você poderá descobrir um ato de cantar e conduzir a própria voz com mais liberdade e consciência, vivenciando momentos de alegria, relaxamento, libertação e um estado de presença para atuar com mais coragem e autenticidade no palco da vida.

Horário: 11h

Local: PsicEleve - R. Pernambuco, 1291

DOMINGO

Evento: Workshop de Meditação

Trabalho criado por Patrícia Cóbra Vivas possibilita experimentar o mapa astral e conectar-se com a energia do universo e com a força de cada um dos planetas. A experiencia é possível através da união de técnicas de astrologia e constelações familiares

Horário: 18h

Local: Namastê - R. Bahia, 837

Evento: 14ª Corrida da Paz

O evento, que chega à 14ª edição. Sem fins lucrativos, a corrida tem mais caráter participativo e beneficente do que competitivo. O evento ocorre, no mesmo dia, em diversos países do mundo. Serão cinco quilômetros de percurso.

Horário: 8h

Local: Parque das Nações Indigenas - Av. Afonso Pena, S/N

Evento: Praça Bolívia

Em mais uma edição de um dos maiores eventos culturais de Mato Grosso do Sul, a Praça Bolívia acontece neste domingo. Nesta integração de culturas, esperamos vocês com seus amigos e familiares para curtir mais um domingo de música, arte, poesia, teatro e se deliciar com as comidas típicas.

Horário: A partir das 9h

Local: Praça Bolívia - Rua das Garças com a Barão da Torre