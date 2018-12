Confira as dicas para aproveitar o fim de semana em Campo Grande

A banda Xapa se dedica exclusivamente a música brasileira fazendo uma viagem pela MPB, Pop Rock, Soul Music, composições próprias e muito reggae - Divulgação

O período entre o Natal e Ano Novo continua efervescente em Campo Grande. Quem não programou viagens terá uma agenda diversa para curtir essa última semana de 2018 em grande estilo. Confira:



SEXTA-FEIRA:

Evento: Show musical de Chicão Castro









Chicão Castro com o seu show: Chicão Canta Gratidão.

Horário: A partir das 20h

Local: Sesc Morada dos Baís - Avenida Noroeste, 5140



Evento: Cardápio Brasileiro

Inspirado na nossa nacionalidade, o Sesc Restaurante traz opções de pratos brasileiros como frango à dorê e feijoada leve.

Horário: A partir das 10h30

Local: Sesc Camillo Boni – Av. Afonso Pena, 3469



Evento: O Último Rolê do Ano

Patrik Sandim, Mateus Yule e Pit de Souza chegam na BRAVA e vão fazer um show ao vivo para finalizar o ano de 2018.

Horário: A partir das 20h

Local: BRAVA - Av. Calógeras, 3100

SÁBADO:

Evento: Show musical de "Xapa"

A banda traz o melhor do Pop Rock em uma apresentação exclusiva. A proposta é ser um luau diferente do que se conhece, com uma aura mística e repertório exclusivamente de música brasileira.

Horário: A partir das 20h

Local: Sesc Morada dos Baís - Avenida Noroeste, 5140



Evento: Hip-Hop In Vita

Com várias atrações musicais, o Hip Hop In Vita está de volta a Campo Grande com as mais diferentes vertentes do Hip Hop, da sua criação nos guetos Nova-Iorquinos às grandes casas noturnas pelo mundo.

Horário: A partir das 23h

Local: Vita Club - Rua Doutor Temistócles, 112



Evento: Sábado de Blues

Essa semana a Cervejaria terá blues com participação de Rick Bergamo e Renato Mendes, que irão fazer um show muito especial.

Horário: A partir das 19h

Local: Cervejaria da Floresta - Avenida Cel. Ulisses de Lima, 280

Evento: Chorinho Coletivo Vibrações

O Chorinho Vibrações é um coletivo formado por músicos que se conheceram em Campo Grande mas hoje moram em cidades diferentes. O grupo traz um repertório incrível.

Horário: A partir das 19h

Local: Bar Capim Guiné - Rua Antonio Marques nº25



DOMINGO:

Evento: Trilha no Morro Ernesto

A Trilha Extrema irá organizar um passeio pelas corredeiras e cachoeira da Fazenda Córrego Limpo. Está programada uma trilha moderada com destino ao topo do Morro do Ernesto (cerca de 2 km).

Horário: A partir das 14h

Local: Ponto de encontro em frente ao Detran (Saída para Rochedo)



Evento: Show de Blueasy

Show do duo que irá tocar muitos clássicos do blues e do rock.

Horário: A partir das 19h

Local: Bar Capim Guiné – R. Antonio Marques, 25

Evento: Show de Alex Cavalheri

Alex Cavalheri – Ecos Urbanos irá agitar a noite no Trem Mineiro. A apresentação ainda conta com participação de Adriel Santos, Roberto Torminn e Leonardo Reis.

Horário: A partir das 22h

Local: Bar Trem Mineiro – R. Heitor Laburu, 341