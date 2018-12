Confira as dicas para aproveitar o fim de semana em Campo Grande

O grupo de pagode sul-matogrossense responsável pelo sucesso “Cerveja de Garrafa” - Divulgação

Depois de uma semana de muito calor na capital e muito trabalho, o final de semana está aí, cheio de atrações. A agenda cultural dessa semana traz algumas sugestões de programas gastronômicos, músicas ao vivo, exposição e outras atrações para quem não quiser ficar em casa. Confira:

SEXTA-FEIRA:

Evento: Cardápio de Natal

Inspirado pelo clima natalino, o Sesc Restaurante traz opções de pratos que geralmente fazem parte da ceia natalina, como frango lionese e cupim assado ao molho madeira.

Horário: A partir das 10h30

Local: Sesc Camillo Boni – Av. Afonso Pena, 3469



Evento: Exposição do Museu da Imagem e do Som



Completando 20 anos de existência, o MIS presenteia a população com uma exposição de todo seu acervo com fotos, vídeos, filmes, documentos e muito mais. Quem aprecia a nossa cultural regional não pode deixar de prestigiar a exposição “Memórias do MIS”.

Horário: A partir das 07h30

Local: Memorial da Cultura e Cidadania – Av. Fernando Correa da Costa, 559



Evento: Show de Gessy & The Rhivo Trio

O #SextaNoSescMorada dessa semana presenteia os amantes de estilo de música mais alternativo. A banda Gessy & The Rhivo Trio vai agitar a noite com muito rock e blues dos anos 50. Não dá para perder.

Horário: A partir das 20h

Local: Sesc Morada dos Baís – Av. Noroeste, 5140



Evento: Show de Yule e banda Foogha

O cantor Yule e a banda Foogha estarão no Jack para fazer um show do jeito que o público pode esperar: com muito rock. Estão previstas apresentações nas versões Charlie Brown Jr., Jota Quest, Legião Urbana, The Doors e outras bandas.

Horário: A partir das 22h

Local: Jack Music Bar – R. 15 de Novembro, 2098



Evento: Bazar de Natal In Festa

Artesanatos, pinturas, música, performance, poesias e muita cultura. Essa é a mistura que o bazar promete oferecer. Além dos produtos para venda, o passeio é dica boa para quem gosta de poesia.

Horário: A partir das 16h

Local: R. 26 de Agosto, 210



SÁBADO:

Evento: Show de On The Road

A edição de sábado no Sesc Morada traz o show da banda de rock com muitos clássicos que fizeram história no mundo da música.

Horário: A partir das 20h

Local: Sesc Morada dos Baís – Av. Noroeste, 5140

Evento: Show do Atitude 67

O natal do A67 está chegando. O grupo de pagode sul-matogrossense responsável pelo sucesso “Cerveja de Garrafa”, que já ultrapassou a marca de 90 milhões de acesso no YouTube, vai fazer um show muito imperdível na cidade.

Horário: A partir das 14h

Local: Parque das Nações Indígenas – Av. Afonso Pena, S/N



Evento: Show do Filho dos Livres

A dupla pop-rock que tem no repertório sucessos como “Meu Carnaval” e “Senhorita” promete fazer um grande show para fechar o ano.

Horário: A partir das 21h

Local: 21 Music Bar – R. São Vicente de Paula, 160



Evento: Slam Campão

Um encontro em que as pessoas poderão expor suas poesias, artes e pensamentos com muito respeito. Haverá batalhas de poesias.

Horário: A partir das 16h

Local: Praça Aquidauana – R. Aquidauana, S/N



Evento: Show de Larissa e os Peixes e da banda Feedback

A banda que tem no comando o vocal de Larissa Hermeto conta com um repertório incluindo versões de Alanis Morissette e outras bandas conhecidas. A noite ainda conta o show de despedida da banda Feedback, conhecida na capital por fazer versões de U2, Coldplay, Kings of Leon entre outros.

Horário: A partir das 22h

Local: Jack Music Hall – R. 15 de Novembro, 2098



Evento: Concurso de Cosplay

E para os fãs de mangás e animes, a Anubis Games promove o 3º Concurso de Cosplay. A inscrição é gratuita e terá premiações para os melhores cosplayers do dia.

Horário: A partir das 14h

Local: Anubis Games – Av. Ezequiel Ferreira Lima, 146

Evento: Show do cantor Fernandinho

O cantor gospel dono do sucesso “Faz Chover” estará na capital para um show de muito louvor a Deus.

Horário: A partir das 21h

Local: Poliesportivo Dom Bosco – R. 14 de Julho, 5200

DOMINGO:

Evento: Feijoada do Bem

A “Feijuca Veg do Bem” tem a intenção de levar a todos a uma experiência gastronômica saudável e sem sofrimento animal. O evento irá arrecadar brinquedos para comunidades carentes. O chef Ricardo Mereb será o responsável pela feijoada.

Horário: A partir das 11h

Local: BRAVA – Av. Calógeras, 3100



Evento: Trilha no Morro Ernesto

Para quem gosta de aventuras radicais, a Trilha Extrema organiza uma travessia pela APA do Ceroula e Vale do Inferninho, passando pela Usina Abandonada do Ceroula e por 8 cachoeiras. Serão cerca de 13 km por entra a mata preservada e os Córregos Ceroula e Inferninho. Mais informações no site organizadora: www.trilhaextrema.com.br

Horário: Saída às 07h

Local: o ponto de encontro será em frente ao Detran, na saída para Rochedo



Evento: Show da banda Canaroots

Quem gosta de reggae raiz não pode perder o show com a banda Canaroots e convidados.

Horário: A partir das 19h

Local: Genuíno Arte & Destilaria – R. Aporé, 97

Evento: Bazar de Natal

Moda, decoração, artesanato, acessórios e cosméticos e uma grande variedades de serviços na promoção, além de um espaço para as crianças e área gourmet.

Horário: A partir das 14h

Local: Círculo Militar – Av. Afonso Pena, 107