Confira as dicas para aproveitar o fim de semana em Campo Grande

O Espaço FNK, prepara um showcase para os fãs de dança e cultura urbana - Divulgação/Espaço FNK



O final de semana está aí, e com ele chega a vontade de querer sair com os amigos ou com a família pela capital. Apesar de poucas opções na sexta-feira e domingo, o sábado está com várias dicas para quem planeja não ficar em casa. Seja qual for a sua ideia de programação, a agenda cultural dessa semana traz dicas imperdíveis para você que pretende aproveitar esse final de semana da melhor forma. Escolha a que mais tem a ver com você:

SEXTA-FEIRA

Evento: Sexta do #Vexame – Muita música ao vivo com: Mattos e Thobias, Netto & Gustavo, Luccas & Léo e muito mais. Para quem gosta de sertanejo e narguille, é uma boa opção para iniciar o final de semana!

Horário: A partir das 23h

Local: Bartholomeu Pub – R. Oceano Atlantico, 115



SÁBADO

Evento: #SábadoNoSescMorada - A Banda Avant faz uma apresentação com o melhor do pop rock em mais uma edição do #SábadoNoSescMorada. A entrada é gratuita!

Horário: A partir das 20h

Local: Morada dos Baís – Av. Noroeste, 5140



Evento: Show de Zezé Di Camargo & Luciano – Uma das duplas sertanejas de maior sucesso do Brasil estará na capital para um show imperdível.

Horário: A partir das 23h

Local: Ondara Palace – Av. Des. Leão Neto do Carmo, 1464



Evento: Show da Turma do Pagode – Muito pagode e alegria com o grupo responsável pelo sucesso "Deixa Em Off".

Horário: A partir das 22h

Local: Jeremias Casa de Shows – Av. Brilhante, 2128



Evento: 2º Festival de Música Viva Campo Grande – O festival apoia aos artistas da nossa terra e quer entrar para o calendário da cultura da nossa cidade. Entre as atrações, a banda "Os Walkirias" irá agitar a noite.

Horário: A partir das 20h

Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186



Evento: Showcase Espaço FNK – Um dos maiores espaços destinados à dança na capital irá fazer a sua última apresentação do ano, onde alunos irão demonstrar os resultados aprendidos em aula. Quem gosta de cultura urbana e muita dança, não pode perder essa apresentação.

Horário: A partir das 20h

Local: Teatro Elite Mace - R. Íria Loureiro Viana, 60

Evento: #SóVem: Espetáculo de Comédia – Renato Albani e Victor Sarro estão em Campo Grande para um espetáculo de humor completamente diferente de tudo o que você já viu.





Horário: A partir das 19h30

Local: Palácio Popular da Cultura – Av. Waldir dos Santos Pereira, S/N



Evento: Show do Canto da Terra – O Circuito de Laço Comprido organiza o show do grupo de chamamé Canto da Terra com semi final do Rodeio em Touros. A entrada é um 1 kg de alimento não-perecível.

Horário: A partir das 22h

Local: Parque do Peão – Circuito Nacional de Laço Compride



Para as crianças:

Evento: Oficina "Desenhando e Pintando Faces" – Muita diversão e criatividade com Sarah Caires em mais uma oficina de pintura. Para crianças a partir de 4 anos.

Horário: A partir das 15h

Local: Sesc Cultura MS – Av. Afonso Pena, 2270



Evento: Vitinho Park – Um dos maiores parques de diversões itinerantes continua em Campo Grande. Montanha Russa, Kamikaze e Roda Gigante estão entre os brinquedos disponíveis.

Horário: A partir das 14h

Local: Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796



DOMINGO

Evento: Cidade do Natal – O espaço reservado para confraternização e lazer nessa data tão especial, já esta funcionando com muitas atrações. Vale a pena dar uma passada com a família por lá!

Horário: A partir das 18h

Local: Av. Afonso Pena, S/N



Evento: Orla Food Park – Um local com várias opções gastronômicas e preços acessíveis, incluindo pizzarias, hamburgueria, espetinhos, cervejaria e muito mais.

Horário: A partir das 18h

Local: Orla Morena – Av. Noroeste, 1232



CINEMA:

Confira as estreias e indicações de filmes em cartaz nos cinemas da capital para este final de semana:

"Aquaman" – (estreia)

Sinopse: Arthur Curry (Jason Momoa), mais conhecido como Aquaman, ainda é um homem solitário, mas quando ele começa uma jornada com Mera (Amber Heard), em busca de algo muito importante para o futuro de Atlantis, ele aprende que não pode fazer tudo sozinho.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)



"Encantado" – (estreia )

Sinopse: Uma nova versão sobre o conto de fadas das princesas. Cinderela, Branca de Neve e Bela Adormecida estão animadas com seu noivado com o Príncipe Encantado. O que elas não esperavam é que todas estão noivas do mesmo príncipe.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)

"De Repende Uma Família"

Sinopse: Quando Pete (Mark Wahlberg) e Ellie (Rose Byrne) decidem começar uma família, eles começam a explorar o mundo da adoção. Ao conhecer três irmãos, incluindo uma adolescente rebelde de 15 anos (Isabela Moner), eles se veem indo de nenhuma criança a três do dia para noite. Agora, Pete e Ellie precisam tentar aprender as dificuldades da paternidade para conseguir formar uma família

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)



"Cadáver"

Sinopse: Megan Reed (Shay Mitchell) é uma policial reformada que tem lutado contra os vícios. Ela está prestando serviços comunitários em um hospital, como um pagamento para o tratamento que a deixou sóbria. Tudo, entretanto, torna a história muito mais macabra depois que um cadáver misterioso é encontrado no local.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande) e Cinépolis (Shopping Norte Sul)