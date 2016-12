Confira a programação dos cinemas de Campo Grande

Veja a seguir a programação para ir aos cinemas de Campo Grande. Lembrando que a rede UCI faz parte do Shopping Bosque dos Ipês, que fica na avenida Cônsul Assaf Trad, 4796. A rede Cinemark está localizada no Shopping Campo Grande, na avenida Afonso Pena, 4.909. Por último, o Cinépolis fica no Shopping Norte Sul Plaza, na avenida Ernesto Geisel, 2.300

Estreias:

Minha Mãe é uma Peça 2

UCI, Cinemark e Cinépolis

Dona Hermínia (Paulo Gustavo) está de volta, desta vez rica, pois passou a apresentar um bem-sucedido programa de TV. Porém, a personagem super protetora vai ter que lidar com o ninho vazio, afinal Juliano (Rodrigo Pandolfo) e Marcelina (Mariana Xavier) resolvem criar asas e sair de casa. Para balancear, Garib (Bruno Bebianno), o primogênito, chega com o neto. E ela também vai receber uma longa visitinha da irmã Lucia Helena (Patricya Travassos), a ovelha negra da família, que mora há anos em Nova York.

Invasão Zumbi

Cinemark, UCI e Cinépolis

Em um trem de alta velocidade com destino à cidade de Busan, um vírus que transforma as pessoas em zumbis, se espalha. A cidade conseguiu com sucesso se defender da epidemia, mas agora eles devem lutar pelas suas sobrevivências.

Sing – Quem Canta seus Males espanta

Cinemark, Cinépolis e UCI

Um empolgado coala chamado buster decide criar uma competição de canto para aumentar os rendimentos de seu antigo teatro. a disputa movimenta o mundo animal e promove a revelação de diversos talentos da cidade, todos de olho nos 15 minutos de fama e Us$ 100 mil dólares de prêmio.

Em cartaz:

Galinha Pintadinha Mini na telona

Cinemark e UCI

Edição inédita e exclusiva da nova série da Galinha Pintadinha mini. o conteúdo mescla historinhas narradas, atividades e as tradicionais músicas, além de apresentar a Galinha e sua turma com um novo design, que promete encantar seus novos e antigos fãs

Última ressaca do ano

Cinemark, Cinépolis e UCID

Com a morte recente do pai, os irmãos Clay e Carol Vanston disputam o controle da empresa de tecnologia por ele criada. Presidente da companhia, ele é ameaçado por ela, C eo , que planeja inclusive demitir todos os funcionários.

Anjos da Noite: Guerras de sangue

Cinemark, Cinépolis e UCI

Selene (Kate Beckinsale) é uma guerreira vampira que luta para acabar com a guerra eterna entre o clã Lycan de lobisomens sanguinários e a facção de vampiros que a traiu. Quando um novo levante parece tomar forma, ela irá utilizar sua influência e relacionamento com ambas as partes para negociar um cessar fogo.

Animais Fantásticos e Onde Habitam

Cinemark, Cinépolis e UCI

O excêntrico magizoologista Newt Scamander chega à cidade de Nova York com sua maleta, um objeto mágico no qual carrega uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia que reuniu durante as suas viagens. Em meio à comunidade bruxa norte-americana, Newt precisará usar suas habilidades e seus conhecimentos para capturar criaturas que acabam saindo da sua maleta.

Tamo Junto

Cinemark e Cinépolis

Rapaz termina um intenso relacionamento e se vê solteiro pela primeira vez em muito tempo. Livre, leve e solto, ele planeja cair na gandaia e recuperar os anos perdidos, mas logo descobre que o novo estado civil não é tão divertido quanto ele idealizava.

Rogue one: Uma História Star War

Cinemark, Cinépolis e UCI

No primeiro filme derivado da franquia Star Wars, guerreiros rebeldes partem em missão para roubar os planos da estrela da morte e trazer nova esperança para a galáxia.

O Vendedor de sonhos

Cinemark, Cinépolis e UCI

adaptação do best-seller homônimo do psicoterapeuta e escritor augusto Cury. Júlio César, um psicólogo decepcionado com a vida em geral, tenta o suicídio, mas é impedido de cometer o ato final por intermédio de um mendigo, o “ mestre”

Sully – o Herói do rio Hudson

Cinemark, Cinépolis e UCI

em 2009, o mundo entrou em estado de choque e admiração por causa de um fato inesperado e impossível: no dia 15 de janeiro daquele ano, o Capitão Chesley “sully” sullenberger conseguiu pousar um avião em pane no rio Hudson. esse ato quase impossível salvou a vida dos 150 passageiros e alçou Sully à categoria de herói nacional.

