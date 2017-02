Confira a programação dos blocos de Olinda para este domingo (26)

Com o tema “Essa Alegria Tem História”, o tradicional carnaval de Olinda tem como destaques artistas pernambucanos. A programação traz nomes como o de Alceu Valença, Almir Rouche, Marrom Brasileiro, André Rio, Nádia Maia, Cristina Amaral e Nena Queiroga.

A escolha do tema faz referência à comemoração dos 35 anos do título de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido à cidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 1982.

Neste carnaval, a folia ocorre em 10 polos culturais, além do Corredor da Diversidade, localizado na Rua 13 de Maio; o Espaço Folia Cidadã, para receber os filhos dos trabalhadores da festa e o Camarote da Acessibilidade, no bairro do Carmo. Os foliões que quiserem ficar por dentro de tudo o que acontece em Olinda podem se manter atualizados pelo site oficial ou pelo aplicativo Carnaval de Olinda 2017, disponível no Google Play e na Apple Store.

Em 2017, os homenageados por ajudarem a manter a cultura e tradição da cidade são o cantor e compositor Erasto Vasconcelos, que morreu ano passado, e o presidente do Homem da Meia-Noite, Luiz Adolpho Alves. A escolha dos nomes foi feita por meio de uma votação popular que reuniu cerca de 11 mil votos, em cinco dias.

Confira a programação do Carnaval de Olinda para este domingo:



POLO BAJADO (Rio Doce/ Vila Olímpica)

15h: Mangaio

16h: Abusados Elétricos

17h: Sexto Sereno

18h: Banda Vou Zuar

19h: Renato Pires

20h: Deniz Raz

21h: Almir Rouche

22h: Allejandro Swingado

POLO ERASTO VASCONCELOS (Sítio de Seu Reis)

16h: Orquestra Contemporânea de Olinda

17h30: Ave Sangria

19h: Ska Maria Pastora

20h: Magnatas a Beira Mar

21h: Pedro Índio

22h: Zé Lamuria



POLO LUIZ ADOLPHO (Carmo/Fortim)

17h: Banda Açucena

18h: Pablo Mesquita

19h: Rodrigo Raposo

20h: Nono Germano

21h: Júlio Uçá

22h: Silvério Pessoa

POLO LULA GONZAGA Largo do Guadalupe (Coco/Afoxé/Samba)

16h30: Aurinha do Coco

17h30: Ana Lucia do Coco

18h30: Sírio Vasco

19h30: Bateria A Cabulosa

21h00: GRES Preto Velho

22h30 Batuketu

POLO MAESTRO DUDA DE OLINDA (Praça 12 de Março)

16h30: Getúlio Cavalcanti

17h30: Coral Carnavalesco Eu Quero é Mais

18h30: Lourenço Gato

19h30: Hélio Nasser e Banda

21h30: Som da Terra



POLO MESTRE LUIZ DE FRANÇA (Varadouro)

17h: Carlinhos Monteverde

18h: Dizmaia

19h30: Maracatu Nação Leão Coroado

20h30: Maracatu Axé da Lua

22h: Maciel Salu

POLO SELMA DO COCO (Carmo/Correios)

16h: Coco de Nininha

17h: Mestres do Coco de Pernambuco

18h: Coco de Jurema

19h: Ciranda Pernambucana do Mestre Ferreira

20h: Coco de Selma

21h: Netas de Selma do Coco

22h: Juarez do Coco

23h: Coco da Mata



POLO AURISTELA FREIRE (Salgadinho/Rua Severino Pereira)

17h: Ramos Silva

18h: Glorinha do Coco

19h: Diná Santos

20h30: Banda Praktá

22h: Jeferson Rouche

POLO PALHAÇO CHOCOLATE (Praça da Preguiça)

Das 09 às 16h - Espaço infantil com oficinas, brinquedos, apresentações de dança e shows de grupos infantis. Participação do Palhaço Chocolate



