Confira a programação de shows e baladas para este sábado em Campo Grande

O Bando do Velho Jack se apresenta no Blues Bar - Divulgação

Finalmente chegou o fim de semana e, com ele uma extensa programação de baladas e festas para os mais variados gostos e estilos. Confira o que acontece em Campo Grande neste sábado (20):

Happy Hour Sesc Morada com Farrapos e Trapos, no Sesc Morada dos Baís (Avenida Noroeste com Afonso Pena), a partir das 20 horas, com entrada gratuita.

Pré-Carnaval Calcinha Molhada, na GRES Unidos da Vila Carvalho (Rua Joaquim Monoel de Carvalho, 395), a partir das 17 horas - Entrada de R$ 5,00

3º Pré-Carnaval Valu, GRES Igrejinha (Avenida prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo s/n), a partir das 18h

Show com MC Pedrinho, no Jeremias Casa de Show (Avenida Brilhante 2128), a partir das 22 horas, ingressos a partir de R$ 20,00

Show com O Bando do Velho Jack, no Blues Bar MS (Rua 15 de Novembro 1186), a partir das 22 horas, entrada R$ 20,00

Charlie Brown Jr Cover com Viva F3, no 21 Music Bar (Rua São Vicente de Paula 160), a partir das 21 horas, entrada a partir de R$ 20,00

