Confira a lista de vencedores do Globo de Ouro 2018

Na noite deste domingo, 7, a temporada de premiações 2018 teve início com a realização da 75ª edição do Globo de Ouro, em Los Angeles. O evento premia os melhores no cinema e na televisão no último ano.

A cerimônia, como esperado, foi marcada por uma série de protestos, no tapete vermelho e dentro do hotel Beverly Hilton, onde ocorre, por conta dos recentes escândalos de abusos sexuais envolvendo nomes de Hollywood. Para chamar a atenção para o tema, atrizes chegaram à premiação vestidas de preto e acompanhadas de ativistas.

Em meio ao clima de protesto, porém, a cerimônia, apresentada pelo comediante Seth Meyers, seguiu com as entregas de prêmios. No cinema, A Forma da Água, de Guillermo Del Toro, liderava, com sete categorias, e foi bem. O cineasta mexicano venceu o prêmio de melhor direção e o filme levou ainda o troféu por sua trilha sonora.

O prêmio principal da noite, de melhor filme de drama, porém, ficou com Três Anúncios Para um Crime, que conta a história de uma mulher que busca justiça para o assassinato da sua filha. Por esse papel, inclusive, Frances McDormand ficou com o prêmio de melhor atriz em filme de drama. O melhor ator na categoria foi Gary Oldman, por O Destino de uma Nação.

Entre os filmes de comédia, destaque para o ator James Franco, que venceu por O Artista do Desastre, e para Saoirse Ronnan, que venceu por Lady Bird: É Hora de Voar - e pode ser nome forte para o Oscar. O filme, aliás, dirigido por Greta Gerwig, venceu ainda o prêmio de melhor filme de comédia ou musical.

A apresentadora e atriz Oprah Winfrey foi a grande homenageada da noite. Ela recebeu, das mãos de Reese Witherspoon, sua colega no vindouro filme Uma Dobra no Tempo, o prêmio honorário Cecil B. DeMille, entregue a pessoas bem sucedidas e que marcaram a indústria do entretenimento.

Nas categorias de TV, a minissérie Big Little Lies, que recentemente foi renovada para uma segunda temporada, teve o seu favoritismo confirmado e levou todos os prêmios que concorria: melhor série limitada, melhor atriz para Nicole Kidman, melhor atriz coadjuvante para Laura Dern e melhor ator coadjuvante para Alexander Skarsgard.

Já The Handmaid's Tale repetiu os resultados do Emmy 2017, vencendo como a melhor série de drama e melhor atriz de drama para Elisabeth Moss. Sterling K. Brown, de This Is Us, venceu como melhor ator.

Entre as comédias, o destaque foi The Marvelous Mrs. Maible, que venceu como melhor série na categoria e rendeu a Rachel Brosnahan o prêmio de melhor atriz de comédia. Depois de ter sido indicado em 2016, Aziz Ansari venceu o prêmio de melhor ator em comédia por Master of None, garantindo o único prêmio da Netflix.

Confira, abaixo, a lista de vencedores do Globo de Ouro 2018:

Cinema

Melhor filme de drama

Três Anúncios Para um Crime

Melhor atriz em filme de drama

Frances McDormand, Três Anúncios Para um Crime

Melhor ator em filme de drama

Gary Oldman, O Destino de uma Nação

Melhor filme de comédia ou musical

Lady Bird: É Hora de Voar

Melhor atriz em filme de comédia ou musical

Saoirse Ronan, Lady Bird: É Hora de Voar

Melhor ator em filme de comédia ou musical

James Franco, O Artista do Desastre

Melhor atriz coadjuvante

Allison Janney, Eu, Tonya

Melhor ator coadjuvante

Sam Rockwell, Três Anúncios Para um Crime

Melhor diretor

Guillermo Del Toro, A Forma da Água

Melhor roteiro

Martin McDonagh, Três Anúncios Para um Crime

Melhor filme em língua estrangeira

Em Pedaços (Alemanha/França)

Melhor canção original

This Is Me, de Benj Pasek e Justin Paul para O Rei do Show

Melhor animação

Viva: A Vida é uma Festa

Melhor trilha sonora

Alexandre Desplat, A Forma da Água

TV

Melhor série de drama

The Handmaid's Tale

Melhor atriz em série de drama

Elisabeth Moss, The Handmaids Tale

Melhor ator em série de drama

Sterling K. Brown, This is Us

Melhor série de comédia ou musical

The Marvelous Mrs. Maisel

Melhor atriz em série de comédia ou musical

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Melhor ator em série de comédia ou musical

Aziz Ansari, Master of None

Melhor minissérie ou telefilme

Big Little Lies

Melhor atriz em minissérie ou telefilme

Nicole Kidman, Big Little Lies

Melhor ator em minissérie ou telefilme

Ewan McGregor, Fargo

Melhor atriz coadjuvante em série

Laura Dern, Big Little Lies

Melhor ator coadjuvante em série

Alexander Skarsgard, Big Little Lies

Prêmio Cecil B. Demille

Oprah Winfrey