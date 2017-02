Confira a lista com os vencedores do Oscar 2017

Em sua 89ª edição, o Oscar 2017, a maior festa do cinema mundial, foi marcado pela diversidade, pelos protestos contra a política do governo Donald Trump e ainda pela falha na divulgação de melhor filme, quando os apresentadores Warren Beatty e Faye Dunaway erraram o nome do vencedor e chamaram o pessoal de 'La La Land - Cantando Estações' no lugar de 'Moonlight: Sob a Luz do Luar'.

Confira as 24 categorias vencedoras do Oscar 2017.

Filme

Moonlight: Sob a Luz do Luar

Atriz

Emma Stone, por La La Land - Cantando Estações

Atriz Coadjuvante

Viola Davis, por Um Limite Entre Nós

Ator

Casey Affleck, por Manchester à Beira-Mar

Ator Coadjuvante

Mahershala Ali, por Moonlight: Sob a Luz do Luar

Direção

Damien Chazelle (La La Land - Cantando Estações)

Animação

Zootopia: Essa Cidade é o Bicho

Roteiro Original

Manchester à Beira-Mar

Roteiro Adaptado

Moonlight: Sob a Luz do Luar

Filme Estrangeiro

O Apartamento (Irã)

Documentário

O.J.: Made in America

Trilha Sonora

La La Land - Cantando Estações

Canção Original

City of Stars, de La La Land - Cantando Estações

Curta-metragem

Sing (Mindenki), de Kristof Deák

Documentário curta-metragem

The White Helmets, de Orlando von Einsiedel e Joanna Natasegara

Curta de Animação

Piper: Descobrindo o Mundo

Fotografia

La La land - Cantando Estações

Efeitos Visuais

Mogli: O Menino Lobo

Edição de Som

A Chegada

Mixagem de Som

Até o Último Homem

Maquiagem e Cabelo

Esquadrão Suicida

Figurino

Animais Fantásticos e onde Habitam

Direção de Arte

La La Land - Cantando Estações

Montagem

Até o Último Homem

