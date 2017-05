Confira 5 clássicos da literatura infantil brasileira

A literatura infantil brasileira surpreende a cada dia com sua riqueza e qualidade tanto nas obras quanto nos autores. Os títulos disponíveis no país conseguem agradar pais e filhos com uma literatura leve, prazerosa e para todos os gostos.

E para ajudar os pais a escolherem os melhores livros entre todas as opções disponíveis, a Leiturinha, o maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil, acaba de selecionar 5 títulos nacionais considerados clássicos da literatura infantil!

A bolsa amarela – Lygia Bojunga

Raquel é a filha caçula em uma família que não leva muito a sério seu universo infantil. Ela tem três principais desejos: ser gente grande, ter nascido menino e virar escritora. Uma bolsa amarela, vinda dos desapegos da tia, parece ser o lugar ideal para abrigar esses desejos e outras histórias, em uma narrativa que mescla o real e o imaginário.

Marcelo, marmelo, martelo – Ruth Rocha

Os personagens dos três contos deste livro são crianças que resolvem seus impasses com muita vivacidade: Marcelo cria palavras novas; Teresinha e Gabriela superam as diferenças e Caloca compreende a importância da amizade.

O meu pé de laranja lima – José Mauro de Vasconcelos

Uma emocionante história de Zezé, um garotinho de 5 anos de uma família grande e carente. Zezé toma conta do seu irmão mais novo, enquanto seus pais enfrentam dificuldades para sustentar os filhos. Este livro também virou telenovela e foi sucesso nas telas de cinema.

A história dos pingos – Mary França

Este livro, escrito por Mary França, revela a criação dos 7 personagens: Pingo-de-Flor, Pingo-de-Fogo, Pingo-de-Ouro, Pingo-de-Sol, Pingo-de-Mar, Pingo-de-Céu e Pingo-de-Lua. Ao longo da história, os pequenos leitores desvendam as relações entre as cores dos pingos e a personalidade de cada um.

O menino maluquinho – Ziraldo

O menino maluquinho é uma série de quadrinhos eternizados na infância de muitas crianças. O Menino Maluquinho saiu das páginas dos livros para a TV, virou série, novela, peças teatrais, filmes, óperas e tema de diversos produtos infantis.

