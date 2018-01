Concurso para escolha do “Prato Típico de Campo Grande” encerra neste domingo

A ideia nasceu a partir da necessidade de valorizar a identidade gastronômica local, visto que o segmento é prioritário, conforme estabelece o Plano Municipal de Turismo de Campo Grande - Foto: JD1 Notícias

Sobá, espetinho e arroz carreteiro disputam o concurso que decidirá qual é o prato típico de Campo Grande. Realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), o concurso foi lançado dia 21 de outubro de 2017 e encerra no próximo domingo (21).

A ideia nasceu a partir da necessidade de valorizar a identidade gastronômica local, visto que o segmento é prioritário, conforme estabelece o Plano Municipal de Turismo de Campo Grande.

Foram realizadas diversas reuniões com escolas de gastronomia, universidades, historiadores e profissionais da área, e após estudos foi consenso que os pratos citados deveriam ser o três finalistas, principalmente por ter um dos principais produtos consumidos na Capital; a carne bovina.

A culinária regional representa a cultura e a população local. “Notamos que a carne bovina é o alimento mais consumido pelos moradores da cidade, os organizadores do evento escolheram os três pratos concorrentes”, relata Juliane Salvadori, Superintendente de Turismo da Sectur.

O arroz carreteiro vem acompanhado com ovo e mandioca fritos. Já o espetinho vem com arroz branco, vinagrete e mandioca cozida. O Sobá, que adquiriu o status de bem cultural de natureza imaterial, por meio do decreto municipal n° 9.685, de 18 de julho de 2006, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), composto por macarrão servido com carne bovina, cebolinha e omelete em tiras.

Votação

A votação está ocorrendo em diversos locais e eventos da cidade, como Cidade do Natal, Morada dos Baís, Praça Ary Coelho, Central do Cidadão, Camelódromo, Mercadão Municipal, Feira Central, Feira da Vila Jacy, Feira do Bairro Guanandi, Feira do Bairro Piratininga, Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedesc), e em grandes redes de supermercados.

Outra opção é votar pelo site https://goo.gl/fS6VfL. Será computado apenas um voto por CPF. A votação encerra no dia 21 de janeiro de 2018. Uma equipe formada pela Sectur, Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) e comissão farão a contagem e validação dos votos. O resultado será anunciado a partir do décimo quinto dia após o encerramento da votação.

Quem votar no concurso “Prato Típico de Campo Grande” estará concorrendo a um jantar para até oito pessoas. A comida principal será o prato vencedor da disputa.

Parceiros

Prefeitura de Campo Grande, Sectur, Senac, Sebrae, Abrasel, Comer e Beber MS, Brasil Food Safaris, Fundtur, Casa Amarela Restaurante, IGA, CEPEF, UFMS, UNIDERP, UEMS, UCDB, Feira Central Campo Grande, SINDNUTRI/MS, CSMFL- Comissão Sul- Mato Grossense de Folclore, Instituto Paulo Machado.

