Concurso de customização infantil tem inscrições abertas a partir desta quarta-feira (03)

Concurso de Máscaras Juninas para customização de máscaras infantis juninas a partir desta quarta-feira (03) - Foto: Prefeitura de Campo Grande

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Cultura e Turismo (Sectur) e de Educação (Semed), com apoio da Secretaria de Saúde (Sesau) e do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), lança o concurso de Máscaras Juninas para customização de máscaras infantis juninas a partir desta quarta-feira (03). O concurso é um convite à estimulação da criatividade entre os pequenos, na faixa etária de 4 a 12 anos, com premiação para os cinco finalistas.

Estão sendo oferecidas duas mil inscrições para alunos matriculados regularmente na Rede Municipal de Ensino que queiram participar da atividade, pensada para motivar crianças, de forma lúdica, para adotar e estimular cuidados individuais e coletivos, dentre os quais, o uso da máscara facial, a fim de evitar o contágio do coronavírus (Covid-19).

As inscrições serão realizadas exclusivamente na escola em que a criança está matriculada, no horário das 8h às 13h30, do dia 3 a 17 de junho de 2020. No momento da inscrição o pai ou responsável deve retirar a máscara que será customizada pelo inscrito e preencher uma ficha com os dados solicitado.

Depois de decorada, a máscara deve ser fotografada em dois formatos diferentes, um no rosto da criança, na vertical, e na horizontal, detalhando a produção. As imagens devem ser enviadas para o e-mail concursomascarasjuninas@gmail.com com anexo de, no máximo, três fotografias.

Todos os e-mails recebidos serão julgados de acordo com os seguintes critérios: criatividade, originalidade e fidelidade ao tema. Os 20 finalistas serão julgados pela população por meio de uma enquete online e, finalmente, os cinco selecionados recebem como premiação, cada um, um tablet.