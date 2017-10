Concurso Beleza Negra Campo Grande chega a décima edição

O concurso que vai eleger os mais belos negros de Campo Grande chega a décima edição. A novidade, este ano, é que o evento vai reunir todos os vencedores no desfile de abertura, homens e mulheres. A ideia é apoiar os candidatos na disputa pelo título e comemorar os dez anos do evento.

Em 2016, 22 candidatos entraram na disputa pelo titulo e esse ano a expectativa é a de que este número seja ainda maior. De acordo com o idealizador e organizador Rodyney Nolasco, os objetivos principais são trabalhar a autoestima de homens e mulheres negros, valorizar a cultura e estética afro-brasileira, sem perder as raízes, além do destaque a beleza natural, orgulho e valorização, interagindo com diversas comunidades campo-grandenses.

Rodynei explica que o evento é de inclusão social e esta se expandindo para outros municípios sul-mato-grossenses. “Em Dourados realizamos a segunda edição e já esta programada a terceira para 2018, outras cidades também já confirmaram a realização do evento para o próximo ano como Maracaju, Nova Alvorada do Sul e o distrito Águas de Miranda”, revela o organizador.

O 10º Concurso Beleza Negra Campo Grande será no dia 25 de novembro de 2017, às 19h no Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza, na Rua Joaquim Murtinho, nº 3.117 – Bairro Tiradentes, com desfiles dos candidatos e apresentações culturais. As inscrições seguem até o dia 04/11 e os ensaios acontecem nos dias 5, 12 e 19 de novembro.

