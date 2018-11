Comportamento humano, e dos animais. Para rir

A Excêntrica Família de Gaspard / Gaspard va au mariage

(França e Bélgica/2018, 103 min.) Dir. Antony Cordier. Com Félix Moati, Laetitia Dosch

No Brasil, ficou sendo A Excêntrica Família de Gaspard. No original, é Gaspard Va au Mariage, Gaspard Vai ao Casamento. De cara, Gaspard faz uma proposta à mulher que ele acaba de conhecer - se ela concordar em acompanhá-lo num casamento em família, ele lhe pagará pelo esforço. Gaspard não visita a família há tempos e fica claro que vai por obrigação, não por prazer.

No Festival do Rio, onde veio mostrar seu filme, o diretor Antony Cordier contou que a origem de seu filme foi a existência dessa família, que possui um pequeno zoológico em sua casa. "Queria fazer um filme divertido sobre uma família disfuncional e achei que talvez fosse interessante comparar o comportamento humano ao animal, para provocar risadas."

É o que ele faz, e com competência. Sucesso de público na França, A Excêntrica Família é bem realizado e tem até cenas ótimas. Na melhor, o protagonista, Félix Moati, dança com os irmãos. É um momento de liberação para todos, e tão leve, que o espectador tem vontade de dançar junto.

