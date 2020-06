Companhia 2 Mililitros faz arraiá com contação de histórias

Agora é a vez de enviar cordéis, bem mais brasileiro", explica - Foto: Divulgação

A chance de degustar doces e iguarias das tradicionais festas juninas em 2020 pode ter abalado as artistas da 2 Mililitros Cia. Teatral, mas não tirou o pique do grupo de imaginar como fortalecer a cultura - os mitos, as danças e a música - durante o confinamento da pandemia do novo coronavírus.

A ideia de partir para uma ação online não é novidade. O grupo fundado em 2017 já vinha testando encontros digitais e trabalhos voltados para o público infantil. No dia do aniversário de Shakespeare, por exemplo, comemorado todo 23 de abril, a 2 Mililitros criou uma versão de correio elegante nas redes. "As pessoas enviavam mensagem para a rede social do grupo, manifestavam seu interesse de mandar uma mensagem, que poderia ser assinada ou não", conta a atriz Thiane Lavrador, que integra a companhia com Júlia Mariano. "Nosso trabalho era escolher um soneto de amor de Shakespeare e enviar para o destinatário."

Agora, o "Cordel Elegante" - para fazer jus às festas juninas - já começa nesta segunda, dia 1º, e vai até 30 de junho. O funcionamento é o mesmo, basta enviar uma mensagem para a conta da companhia no Instagram para saber todas as instruções. "Ficamos surpresas com a procura na ocasião dos sonetos de Shakespeare", conta Thiane. "No início, a gente pensava que ia ser uma coisa mais concentrada, entre amigos e seguidores, mas se espalhou. Agora é a vez de enviar cordéis, bem mais brasileiro", explica.

Também está na agenda a contação de histórias voltadas à origem das festas juninas. Thiane abre a programação nesta terça-feira, 2, com História de Antônio, em seguida vem História de João, no dia 13 de junho, e História de Pedro no dia 29 de junho. "A ideia é explorar mais o contexto cultural da época que culminou na criação das festas, e não tanto pela religiosidade", afirma Thiane.

Outra iniciativa que merece atenção e que tem tudo a ver com este mês é o bingo online, realizado pela companhia por meio da plataforma de chamada por videoconferência Google Meet. Segundo explica a atriz, o encontro remoto, além de divertido, também vai ajudar quem precisa. "Estamos reunindo prendas e doações, que podem ser serviços e produtos de comerciantes locais", conta.

Quem se interessa em doar, pode procurar a companhia em sua rede social no Instagram. O bingo online está programado para o dia 20 de junho, sábado, às 20h. "O público vai receber as cartelas com os números por e-mail e o resto da dinâmica todo mundo sabe", ressalta a atriz. A dupla de atrizes também explica como acessar a plataforma Google Meet.

Como se não bastasse ideias para o confinamento, a 2 Mililitros encerra a programação de arraiá com um espetáculo em cartaz, Breikin Níus, o Caso do Caboclo D'água, às sextas, nos dias 5, 12, 19 e 26, às 23h. Inspirado no mito da criatura pantanosa, as atrizes contarão a lenda a partir de matérias jornalísticas no formato de um jornal televisivo. "Vamos focar nas características da lenda, que tem presença forte no País, e curiosidades", diz Thiane.

A peça é encenada remotamente, com Thiane e Júlia, cada uma em sua casa. "Também realizamos alguns testes aqui, vai ser uma coisa nova para a gente, mas também estamos entusiasmadas para que a tradição das festas juninas não se perca", completa.

Serviço:

Arraiá 2 Mililitros. de 1º a 30 de junho. @2mililitros, no Instagram e no Facebook da companhia.

Ingresso: pague quanto quiser.