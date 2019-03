'Como tem gente chata', diz Roberta Miranda após Alok reclamação de Alok

Envolvida em uma polêmica com Alok após criticar o trabalho de DJs em suas redes sociais, a cantora Roberta Miranda voltou ao Instagram para afirmar que não ofendeu o músico e reclamar da "chatice" da repercussão de seus comentários.

"Como tem gente chata nessa rede social. Ainda bem que 90% são pessoas educadas. Eu perguntei, é um direito meu, qual o problema? Perguntei qual o trabalho de um DJ. Poderia ter dado um Google? Poderia. Mas nem sempre é aquilo que eu quero saber. Qual o problema? Onde tá a ofensa nisso? Em lugar nenhum", afirmou.

Em seguida, prosseguiu: "Quem respondeu que o trabalho do DJ é só apertar um botão foi um de vocês, não fui eu. Que chatice, hein? Que horror. Vou continuar perguntando quantas vezes eu quiser".

Apesar da negativa, Roberta Miranda fez postagens provocativas em seu Twitter no último domingo, 17, enquanto Alok se apresentava no Domingão do Faustão. "Alguém poderia me responder qual o trabalho do DJ?", questionou aos seus seguidores.