'Como será seguir a vida', diz ex-BBB Nayara de Deus sobre morte da mãe

A mãe da jornalista e ex-BBB Nayara de Deus, Lúcia de Deus, morreu aos 68 anos na manhã desta segunda-feira, 17, vítima de um câncer de pulmão. A doença foi descoberta há dez dias em estágio terminal, quando já tinha comprometido a coluna, quadril e o cérebro da mulher.

"Do maior, ou, único medo da minha vida sempre esteve o de perder a minha 'nêga'. Me pergunto como será seguir a vida sem sua existência física. Sem sentir qualquer tipo de medo real que eu julgue não poder enfrentar", desabafou Nayara no Instagram.

Em homenagem, a jornalista gravou um "story" na rede social em que um flautista toca uma canção no metrô de São Paulo. "Minha mãe gostava muito dessa música", escreveu.