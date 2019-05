Como se faz

Já pensando no fim da saga Game of Thrones, a HBO programou a exibição, no dia 26 de maio, às 22h, do documentário Game of Thrones: The Last Watch. Nele, os fãs poderão matar saudades ao serem levados para uma viagem pelos bastidores da série, que revelará como os personagens e os lugares mais marcantes da produção foram criados.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.