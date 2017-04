Como o Rage Against the Machine uniu hip-hop e o rock em tempos conturbados

"O Rage Against the Machine abriu muitas possibilidades sonoras dentro da minha cabeça", conta B-Real, um dos rappers do trio Cypress Hill que se juntou aos integrantes da banda liderada por Zack de la Rocha para formar o Prophets of Rage - que conta com Tim Commerford (baixo), Tom Morello (guitarra) e Brad Wilk (bateria), do RATM, e Chuck D e DJ Lord, do Public Enemy.

O Rage Against the Machine nasceu quando a música norte-americana se dividia, no início da década de 1990: de um lado, o grunge tomava forma e corpo, com Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, do outro, o hip-hop vivia sua era de ouro, com nomes como o próprio Public Enemy, De La Soul e A Tribe Called Quest deixando o underground e atingindo rádios e MTV. A banda de Zack de la Rocha uniu as tribos com canções acintosas, contra o sistema vigente. Os discos Rage Against the Machine (1992), Evil Empire (1996), The Battle of Los Angeles (1999) e Renegades (2000) eram pancadas, nos ouvidos e nos cérebros.

A banda deixou de existir em 2000 e, embora tenha feito reuniões posteriores, inclusive vindo ao Brasil em um enlouquecedor show no SWU Festival de 2010, realizado em Itu, no interior de São Paulo. Com o Prophets of Rage, o trio que forma a base do RATM volta ao País para três apresentações. A banda faz dois shows solos, na Audio Club, em São Paulo, dia 9 de maio, e no Rio, no Vivo Rio, dia 12 de maio, e volta para a capital paulista para o Maximus Festival 2017, no dia 13, no Autódromo de Interlagos.

No set do Prophets, as canções das bandas dos vocalistas, Public Enemy e Cypress Hill, dividem espaço com músicas do Beastie Boys (Dont Sleep Till Brooklyn foi transformada em No Sleep Til Cleveland) e com os hinos do RATM, como Testify, Take the Power Back, Sleep Now in the Fire, Know Your Enemy e Killing in the Name. "Sempre fomos referências, uns para os outros", conta B-Real. "E, agora, estamos fazendo um som que é o híbrido. Estamos muito felizes com isso. As pessoas vão gostar também." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

