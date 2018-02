Comlurb recolhe 631 toneladas de lixo durante carnaval no Rio

Garis da Comlurb recolhem lixo deixado nas ruas por foliões - Divulgação

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) recolheu 631 toneladas de lixo durante a passagem de blocos e desfiles nas ruas do Rio, de sexta-feira (9) a domingo (13). O balanço parcial divulgado hoje (14) inclui as áreas do Sambódromo, da Estrada Intendente Magalhães e entornos.

Somente na Marquês de Sapucaí, foram retiradas 204 toneladas de resíduos durante os desfiles. Desse total, 12 toneladas são de material reciclável, entregue às cooperativas parceiras da companhia. Na Estrada Intendente Magalhães, onde ocorreram desfiles das escolas de acesso e agremiações, foram removidas 48 toneladas de lixo. No baile popular do Méier, na Rua Dias da Cruz, zona norte da cidade, foram 18,5 toneladas.

No blocos e festas de rua, desde sexta-feira, as equipes da Comlurb recolheram 379 toneladas de lixo. O bloco A Favorita, em Copacabana, no sábado (10), deixou 35 toneladas e foi o que mais sujou as ruas. Em seguida, aparecem o Cordão da Bola Preta, no centro, com 27,6 toneladas; o Simpatia é Quase Amor, em Ipanema, com 25,7 toneladas; o Bangalafumenga, no Aterro do Flamengo, com 18,3 toneladas; a Banda de Ipanema, com 16 toneladas; o Giro do Arar, na Avenida Presidente Antonio Carlos, com 15 toneladas; o bloco do Sargento Pimenta, também no Aterro, com 14 toneladas; e a Orquestra Voadora, no Aterro, com 11 toneladas.

Lixo Zero

Os fiscais do Programa Lixo Zero aplicaram 755 multas no período, sendo 655 por urinar em vias públicas e 100 por descarte irregular de pequenos resíduos, como copos, latas, guardanapo e guimba de cigarro. O programa mobilizou 210 agentes de fiscalização da Comlurb e 114 guardas municipais. A multa para quem for pego em flagrante urinando em via pública alcança R$ 563,30, conforme o Artigo 103-A da Lei de Limpeza Urbana. Para descarte irregular de pequenos resíduos, o valor é R$ 205,60.

Operação

Os serviços especiais da Comlurb no carnaval 2018 só terminam no próximo domingo (18), após a passagem do Monobloco, que fecha a folia. Até lá, o Rio de Janeiro assistirá ao desfile de mais de 60 blocos, além das escolas de samba campeãs no Sambódromo.

O trabalho da Comlurb se baseia no protocolo de blocos, que define o quantitativo de mão de obra, contêineres, equipamentos e veículos, de acordo com o tamanho do bloco, visando garantir maior eficiência e agilidade aos serviços.

O sistema de limpeza contou com 2.000 garis que se revezaram durante os dias de folia, com apoio de cerca de 2.100 contêineres, 100 sopradores, 20 vaporizadores, além de 50 veículos, incluindo caminhões compactadores, caminhões-pipa, carros lava a jato, caminhões basculantes, mini varredeiras, varredeiras mecânicas e mini basculantes.