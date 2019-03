Começa nova edição de 'O Aprendiz'; relembre demitidos por atos ilícitos

ESPORTE Governo do Rio rompe contrato de concessão e retoma controle do Maracanã

ECONOMIA Tereza Cristina se reunirá com chefe do USDA e espera retomar comércio de carne

ESPORTE No vôlei de praia, André Stein rompe parceria com campeão olímpico Alison

DIRETO DO GABINETE Reitor anuncia implantação de novo curso na UFMS de Naviraí

ECONOMIA Plantio de seringueira é novo atrativo do setor florestal em Mato Grosso do Sul

Recentemente a cientista política e especialista em segurança pública Ilona Szabó foi demitida de seu cargo por posicionamentos "incompatíveis com o governo", entre eles a legalização do aborto. Você é a favor da legalização do aborto?

