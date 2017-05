Começa hoje Mostra de Cinema e Direitos Humanos em Campo Grande

Começa nesta segunda-feira (08.05) em Campo Grande a 11ª edição da Mostra Cinema e Direitos Humanos. O lançamento do projeto ocorrerá às 19h, no Teatro Prosa do Sesc Horto, com apresentação do Ballet Infantil do Projeto Social Tocando em Frente e sessão especial com os filmes “Depois que te vi” de Vinícius Saramago e “De que lado me olhas” de Ana Carolina de Azevedo e Helena Sassi.

A Mostra, coordenada pela produtora Tania Sozza, da Render Brasil, será encerrada no dia 13 de maio às 18h, com a exibição do filme convidado “Não Me Lembro” de Fábio Flecha, produzido em Mato Grosso do Sul. O evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). As exibições serão gratuitas e com acessibilidade, todos os filmes possuem legenda e haverá uma sessão especial com audiodescrição.

Para a superintendente de Cultura da Sectur, Renata Leoni esse projeto abre discussões para debater diversos temas importantes para a sociedade. “Nós, enquanto secretaria pretendemos levar esse material para os bairros e comunidades. É essencial as pessoas saibam da Mostra e que tenham acesso aos filmes”, observa.

Circuito principal

Nesta edição, o circuito principal conta com 29 filmes entre curtas, médias e longas-metragens, divididos em três mostras: Panorama, Temática – que abordará questões de gênero, e Homenagem – com foco na obra da cineasta Laís Bodansky. Uma novidade este ano é a Mostrinha, voltada para o público infanto-juvenil e que exibirá outros 8 curtas-metragens.

A Mostra Panorama apresenta filmes selecionados a partir da convocatória pública aberta no site do projeto e filmes que foram prospectados pela equipe de curadoria. São 17 filmes, entre curtas, médias e longas-metragens, que contemplam aspectos como direitos das pessoas com deficiência, população LGBT/enfrentamento da homofobia, memória e verdade, crianças, adolescentes e juventude, pessoas idosas e população negra. Abordam ainda população em situação de rua, mulheres, direitos humanos e segurança pública, proteção aos defensores de direitos humanos, direito à participação política, combate à tortura, situação prisional, democracia e Direitos Humanos, saúde mental, cultura e educação em Direitos Humanos.

A Mostra Temática apresentará a questão de gênero. Para esta categoria foram selecionados 7 títulos que abordam temas relacionados às mulheres, orientação sexual e identidade de gênero, como, por exemplo, empoderamento feminino, violência contra a mulher, estereótipos de gênero, LGBTfobias, conquistas sociais, políticas e econômicas, o direito à igualdade e à não descriminação, dentre outros.

A Mostra Homenagem tem como tradição homenagear cineastas cuja filmografia explora a temática Direitos Humanos, trazendo-a para o foco dos debates. A homenageada desta edição é a cineasta Laís Bodansky, cuja obra tem relevância o debate sobre um mundo onde todos possam se reconhecer e viver a igualdade e direitos de oportunidades. Cinco filmes da cineasta fazem parte da programação.

A Mostra Cinema e Direitos Humanos busca ampliar espaços de debate e discussão por meio da linguagem cinematográfica e contribuindo para o exercício da solidariedade e do respeito às diversidades.

O projeto é uma realização do Ministério de Direitos Humanos, com produção nacional do Instituto Cultura em Movimento (ICEM) e patrocínio da Petrobras e do Itaú. A Mostra será realizada nas 26 capitais do país e no Distrito Federal, em centros culturais, instituições públicas e privadas e escolas, a expectativa é receber um público de mais de 30 mil pessoas em todo o país.

A programação completa da Mostra e sinopse dos filmes podem ser encontrados no face book da Mostra – https://www.facebook.com/MostraCinemaDHCGMS/ é possível acompanhar quais sessões serão seguidas de debate e quais terão audiodescrição.

